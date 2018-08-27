2018-08-27T16:03:02+03:00
Общество

В Сергачском овраге нашли пятилетнего ребенка

Немого замерзшего мальчика обнаружили сотрудники Росгвардии и вернули родителям
Светлана СТРОКАН
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Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области. Пятилетний немой мальчик ушел из дома в Сергаче 24 августаФото:пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области. Пятилетний немой мальчик ушел из дома в Сергаче 24 августа
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В Сергаче Нижегородской области сотрудники Росгвардии нашли потерявшегося ребенка.

Пятилетний мальчик ушел из дома вечером 24 августа и не вернулся. В этот же день силовики бросились на поиски — прочесали лес и дворовые территории. Мальчика обнаружили в одном из местных оврагов старшие сержанты полиции Юрий Белов и Александр Косовичев.

- Пятилетний ребенок замерзал в овраге и был очень напуган. Мальчик лишен способности говорить. В настоящее время ребенка передали в руки родителей и его здоровью ничего не угрожает, — рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Нижегородской области.

Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области. Замерзшего мальчика обнаружили в Сергачском овраге в этот же день старшие сержанты полиции Юрий Белов и Александр Косовичев

Фото:пресс-служба Управления Росгвардии по Нижегородской области. Замерзшего мальчика обнаружили в Сергачском овраге в этот же день старшие сержанты полиции Юрий Белов и Александр Косовичев

Напомним, почти целый месяц разыскивают 13-летнюю Машу Ложкареву, которая каталась на велосипеде и не вернулась. Маша пропала первого августа в СНТ «Борок» недалеко от деревни Горный Борок Кстовского района.

На поиски девушки бросились волонтеры и силовики из пяти регионов страны. Местные ясновидящие уверены, что девочка жива. За информацию о пропавшей назначено вознаграждение, а родители Маши обращаются к дочери в социальных сетях, но вестей о пропавшей по прежнему нет.

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