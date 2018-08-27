СЕГОДНЯ 15:00 2018-08-27T15:59:24+03:00

Продолжается прием заявок на кастинг мужского проекта «Мистер НИЖНИЙ НОВГОРОД-2018», который состоится 31 августа в 19:00 в ресторане «Чайхана». Фото предоставлено организаторами.

Если ты креативен, харизматичен и уникален, тогда мы ждем тебя!

Изменить размер текста: A A

Сегодня мы продолжаем прием заявок на кастинг самого ожидаемого мужского проекта «МИСТЕР НИЖНИЙ НОВГОРОД 2018», который состоится уже 31 августа в 19:00 в ресторане "Чайхана" по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 29.

Если ты креативен, харизматичен и уникален, тогда мы ждем тебя!

Докажи, что именно ты лучший мужчина Нижнего Новгорода!!!

Если тебе от 18 до 30, ты уверен в себе и готов покорить этот Город.

Отправляй заявку на участие в кастинге здесь.

Не упусти свой шанс!

Стань "Мистер Нижний Новгород 2018"!

Реклама.