2018-08-27T15:59:24+03:00
Общество

Стань «Мистер Нижний Новгород 2018»!

Если ты креативен, харизматичен и уникален, тогда мы ждем тебя!
Эльвира ОСИПОВА
Поделиться:
Продолжается прием заявок на кастинг мужского проекта «Мистер НИЖНИЙ НОВГОРОД-2018», который состоится 31 августа в 19:00 в ресторане «Чайхана». Фото предоставлено организаторами.Продолжается прием заявок на кастинг мужского проекта «Мистер НИЖНИЙ НОВГОРОД-2018», который состоится 31 августа в 19:00 в ресторане «Чайхана». Фото предоставлено организаторами.
Изменить размер текста:

Сегодня мы продолжаем прием заявок на кастинг самого ожидаемого мужского проекта «МИСТЕР НИЖНИЙ НОВГОРОД 2018», который состоится уже 31 августа в 19:00 в ресторане "Чайхана" по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 29.

Если ты креативен, харизматичен и уникален, тогда мы ждем тебя!

Докажи, что именно ты лучший мужчина Нижнего Новгорода!!!

Если тебе от 18 до 30, ты уверен в себе и готов покорить этот Город.

Отправляй заявку на участие в кастинге здесь.

Не упусти свой шанс!

Стань "Мистер Нижний Новгород 2018"!

Реклама.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Новости 24
Владимир Панов проведет встречу с жителями Советского района
Нижегородские медики выиграли грант Российского научного фонда
Движение по Ярмарочному проезду станет односторонним
Маршрутка сбила 15-летнюю девочку в Нижнем Новгороде
В Сарове двух «черных риелторов» приговорили к 12 годам лишения свободы
Крупная авария в Уренском районе: один погибший, четверо пострадавших
В Нижнем Новгороде 42-летняя женщина убила мужа-алкоголика
Легковушка врезалась в трактор в Перевозском районе: есть пострадавшие
Движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября
Пара нижегородцев подозревается в сбыте наркотиков
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
В Нижегородской области ограничат движение на трех мостах трассы М-7 «Волга»
Тело 84-летней женщины найдено на месте пожара в Нижегородской области
Академический хор НГЛУ объявляет о наборе певцов
ФК «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ
ХК «Чайка» из Нижнего Новгорода второй год становится победителем турнира, посвященного памяти Александра Рогова
В Нижнем Новгороде откроется галерея уникальных кукол
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Авангард» 26 августа
В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!"
В Кстовском районе иномарка влетела в дерево: пострадали женщина и двое детей
26 августа в Нижегородской области пройдет летний фестиваль «Душевный русский выходной»
Сборные Нижегородской области и Татарстана сыграют в регби в Нижнем Новгороде
Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с Евгением Грачевым