Стань «Мистер Нижний Новгород 2018»!
Если ты креативен, харизматичен и уникален, тогда мы ждем тебя!
Продолжается прием заявок на кастинг мужского проекта «Мистер НИЖНИЙ НОВГОРОД-2018», который состоится 31 августа в 19:00 в ресторане «Чайхана». Фото предоставлено организаторами.
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Сегодня мы продолжаем прием заявок на кастинг самого ожидаемого мужского проекта «МИСТЕР НИЖНИЙ НОВГОРОД 2018», который состоится уже 31 августа в 19:00 в ресторане "Чайхана" по адресу: г. Н. Новгород, ул. Рождественская, д. 29.
Если ты креативен, харизматичен и уникален, тогда мы ждем тебя!
Докажи, что именно ты лучший мужчина Нижнего Новгорода!!!
Если тебе от 18 до 30, ты уверен в себе и готов покорить этот Город.
Отправляй заявку на участие в кастинге здесь.
Не упусти свой шанс!
Стань "Мистер Нижний Новгород 2018"!
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