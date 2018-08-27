2018-08-27T15:28:09+03:00
Общество

Ночь фаду в Нижнем Новгороде

Концерт «Ночь в Лиссабоне» состоится 4 октября, 19.00 в к/з PREMIO (16+)
Эльвира ОСИПОВА
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Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность мысленно побродить по узким улочкам древнего города. Фото предоставлено организаторами концерта.Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность мысленно побродить по узким улочкам древнего города. Фото предоставлено организаторами концерта.
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Концерт «Ночь в Лиссабоне» - это возможность на два часа перенестись в самую далекую европейскую столицу, а заодно и в свою юность, когда каждый из нас мысленно бродил по узким улочкам древнего города вместе с молодым капитаном Грэем, что искал алый шелк на паруса своей шхуны. Старинный город-греза, город-наваждение все еще существует, несмотря на глобализацию, технологии и двадцать первый век. Он живет в музыке, которую теперь почти не услышишь даже в самом Лиссабоне, - в fado castiço, настоящем, изначальном фаду, не тронутом ни шоу-бизнесом, ни модой. В таком фаду, которое рождается из звуков гитар, голоса певца и сердец слушателей.

Криштиану де Соуза - один из немногих молодых музыкантов, которые хранят традиции fado castiço. Его глубокий, богатый голос - это голос мужчины, поющего о любви: к женщине, к городу, к жизни. Программа концерта составлена из лучших классических фаду - Alfama, Estrela da Tarde, Homem da Cidade и других жемчужин жанра.

Вместе с Криштиану в Россию приедет «золотое инструментальное трио Лиссабона»: Антониу Нету (виола), Жоржи Каррейру (бас) и виртуоз португальской гитары, один из самых обаятельных и востребованных музыкантов Португалии Сандру Кошта. (16+)

4 октября, 19.00

К/з PREMIO, Нижневолжская набережная, 1-в; тел. 423-06-09

Билеты: уточнить по телефону

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