2018-08-27T15:33:30+03:00
Спорт

Денис Черышев вошел в состав сборной России на матчи с командами Турции и Чехии

При этом в списке Станислава Черчесова не нашлось места Акинфееву, Смолову и братьям Миранчукам
Анастасия НАЗАРОВА
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Полузащитник сборной России стал одним из самых результативных игроков на ЧМ-2018Полузащитник сборной России стал одним из самых результативных игроков на ЧМ-2018Фото: REUTERS
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Полузащитник «Вильярреала» и звезда минувшего чемпионата мира по футболу Денис Черышев вошел в национальную сборную России на матчи Лиги Наций УЕФА с командами Турции и Чехии. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

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Спасибо, страна, за такой праздник! (Черышев на ЧМ-2018)
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В общей сложности в списке допущенных значатся 25 игроков. Так, к подготовке к предстоящим встречам допущены вратари Маринато Гилерме, Андрей Лунев и Антон Шунин; защитники Георгий Джикия, Илья Кутепов, Федор Кудряшов, Эльмир Набиуллин, Игорь Смольников, Роман Нойштедтер, Константин Рауш, Андрей Семенов, Марио Фернандес; полузащитники Юрий Газинский, Дмитрий Стоцкий, Роман Зобнин, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Алексей Ионов, Руслан Камболов, Павел Могилевец, Денис Черышев, Антон Швец; нападающие Артем Дзюба, Антон Заболотный и Дмитрий Полоз.

Национальная сборная России по футболу. Фото с сайта Российского футбольного союза

Национальная сборная России по футболу. Фото с сайта Российского футбольного союза

При этом в списке Станислава Черчесова не нашлось места Игорю Акинфееву, Алексею и Антону Миранчукам, а также Федору Смолову. Правда, как отмечается на сайте РФС, в составе возможны изменения.

Добавим, что матч с Турцией состоится 7 сентября, а встреча с Чехией – 10 сентября.

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