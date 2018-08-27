«Парад звезд 80-х»: хиты всех времен и народов

СЕГОДНЯ 13:00 2018-08-27T15:20:59+03:00

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Это единственный проект на просторах бывшего СССР, участники которого являются солистами «золотых» составов ретро-коллективов. Причем поют они только вживую. В исполнении экс-солиста ВИА «Веселые ребята» и солиста ВИА «Аракс» Анатолия Алешина, экс-солиста ВИА «Поющие сердца» и «Голубые гитары» Игоря Офицерова, экс-солиста ООО «Песняры» под управлением Л. Борткевича Михаила Долотова, экс-солиста ВИА «Синяя птица» Евгения Войнова прозвучат лучшие хиты всех времен и народов: «Клен», «Ты мне не снишься», «Белый теплоход», «Так вот какая ты», «Три аккорда», «Не уходи», «Вологда», «Беловежская пуща», «Алеся», «Мир не прост», «Сумасшедший дождь», «Люди встречаются, люди влюбляются...», «Я вспоминаю», «Мечта сбывается», «Анастасия», «Кто тебе сказал», «Листья закружат», «Льет ли теплый дождь», «Эти глаза напротив», «Птица счастья завтрашнего дня», «Ноктюрн», «Листья желтые над городом кружатся», «Облака в реке», «В краю магнолий» и многие другие. (12+)

ДК ГАЗ, ул. Смирнова, 12; тел. 295-50-50

14 ноября, 19.00

Билеты: от 700 руб. (16+)