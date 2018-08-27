2018-08-27T14:46:47+03:00
Происшествия

Названа настоящая причина, по которой прошла эвакуация в ТРЦ «Жар-Птица»

Посетители думали, что это учебная тревога и с неохотой выходили на улицу
Анастасия НАЗАРОВА
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Воскресный поход в ТРЦ был омрачен внезапной эвакуациейВоскресный поход в ТРЦ был омрачен внезапной эвакуациейФото: СОЦСЕТИ
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Воскресный поход нижегородцев в торгово-развлекательный центр «Жар-Птица» 26 августа был омрачен внезапной эвакуацией. По словам очевидцев, сначала все думали, что это учебная тревога, поэтому люди неохотно покидали магазины.

«Комсомолка» писала, что суматоха случилась из-за бесхозной сумки, обнаруженной в ТРЦ.

- Все вроде вышли, и пожарка приехала всего одна. Пожарный побежал в сторону «Макдональдса», - написала Леся Апрель в соцсетях.

Действительно, странный предмет был обнаружен на одном из столиков в ресторане быстрого питания в 14:34. Первая мысль – взрывное устройство! Общепит тут же закрылся, а зона огорожена.

Спустя почти двадцать минут прибывшие на место сотрудники Росгвардии решили вызвать спасателей МЧС и эвакуировать посетителей.

- Сотрудники ТРЦ в зависимости от зоны их ответственности во время чрезвычайных ситуаций обошли все этажи центра, указывая посетителям эвакуационные пути и проверяя, как сработала разблокировка дверей по периметру объекта. Всего было эвакуировано 640 человек, - сообщили в пресс-службе «Столицы Нижний».

Эвакуировать 604 посетителя пришлось из-за этого устройства. Фото: пресс-служба "Столицы Нижний"

Эвакуировать 604 посетителя пришлось из-за этого устройства. Фото: пресс-служба "Столицы Нижний"

В итоге подозрительным предметом оказалась зарядка к сотовому телефону, который случайно забыл сотрудник сервиса Яндекс.Еда. В 15:34 ресторан быстрого питания вновь заработал.

Кстати, представители ТРЦ «Жар-Птица» опровергли информацию о том, что во время эвакуации был заблокирован аварийный выход в шестом зале кинотеатра.

- Двери в кинозалах не могут быть заблокированы, так как на них отсутствуют блокировочные устройства. Все двери оборудованы специальными ручками системы «антипаника», такую ручку достаточно толкнуть вперед, чтобы открыть дверь. Кроме того, перед началом каждого сеанса фильма идет ролик, в котором рассказывается о безопасном выходе в случае эвакуации, - заявили в пресс-службе.

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