СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-27T13:39:14+03:00

В скором времени появится поезд из Нижнего Новгорода до Великого Новгорода Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

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В начале зимы появится новый железнодорожный маршрут, который свяжет Нижний Новгород и Великий Новгород. Об этом сообщили в пресс-службе ОАО «ГЖД».

Продажа билетов начнется 11 сентября, то есть за 90 дней до первой поездки. Таким образом, первые пассажиры отправятся в Великий Новгород 10 декабря.

- Сейчас этот вопрос находится на доработке, уточняется расписание поезда, - рассказали «Комсомолке» в ОАО «ГЖД».

Ну что ж, отличный способ найти отличия между Нижним Новгородом и Великим Новгородом, рассмотреть кремль одного и другого города и больше никогда их не путать. Остается надеяться, что путешественники не будут путаться и не увеличится количество историй, когда люди вместо Нижнего Новгорода приезжают в Великий Новгород, ведь разница между ними составляет почти тысячу километров. Хотя, начиная с 10 декабря, у заблудившихся путешественников появится шанс без пересадок добраться до нужного города.