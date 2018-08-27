В Нижний Новгород придет молодое бабье лето

СЕГОДНЯ 01:00 2018-08-27T13:24:06+03:00

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Горячее припекающее солнце, ясная погода и жара – в этом году лето в Нижегородской области затянулось до самого конца календарного сезона. Причем в ближайшее время такая погода в регионе сохранится – нижегородцев ждет «молодое бабье лето».

- По народному календарю, молодое бабье лето продолжается с 28 августа по 11 сентября, - напомнила начальник отдела метеопрогнозов Нижегородского гидрометцентра Ольга Мокеева. – И как раз в ближайшие дни теплая погода в регионе сохранится – в дневные часы воздух прогреется до +26…+28 градусов, на солнце даже до +30 градусов. Это почти на пять градусов выше нормы. Правда по ночам уже происходит интенсивное выхолаживание – столбики термометров опускаются до +13…+15 градусов.

Впрочем, такая аномальная погода не продержится в регионе долго – уже к выходным станет чуточку холоднее. По прогнозу синоптиков, столбики термометров опустятся до +22…+24 градусов.

- Начало сентября тоже будет несколько теплее нормы, но отклонение будет уже не таким существенным, - обещает Ольга Мокеева. – В целом же сентябрь будет вполне соответствовать средним многолетним значениям. Среднесуточная температура в этот период составит +9…+11 градусов. Что касается осадков, то месяц тоже будет вполне соответствовать норме – 50-65 миллиметров.

Впрочем, несмотря на относительно теплое начало осени, сильно рассчитывать на жаркое бабье лето в сентябре не стоит. По статистике, оно случается только раз в четыре года.

- По народному календарю, бабье лето ожидается в наших широтах в период с 14 по 21 сентября. Именно в это время у нас обычно проходит Азорский антициклон, - напоминает Ольга Мокеева. – Но это лето было нестандартным – к примеру, в Европе стояла очень сильная жара. И как повлияет эта аномалия на наш регион, пока предсказать невозможно.