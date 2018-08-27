2018-08-27T13:34:12+03:00
Общество

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде, а жена взяла вину на себя

После оформления ДТП хозяин автомобиля пригласил всех выпить виски
Юлия ДАНЧЕНКО
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«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: Дмитрий Яковлев«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: Дмитрий Яковлев
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Аварий, которые происходят по вине пьяных водителей, происходит достаточно много, но такой истории не слышали даже бывалые сотрудники ГИБДД.

- Вечером у меня сработала сигнализация и я вышел во двор посмотреть, что же случилось, - рассказал «Комсомолке» один из пострадавших Дмитрий Яковлев. - Я увидел такую картину: стоит две пожарных машины, народ, который потихоньку подтягивался и… пять автомобилей, разбросанных по стоянке, среди которых и моя машина.

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

Картина сама по себе нетривиальная. Но история оказалась еще интересней. Рядом бегал мужчина, водитель автомобиля «Фольксваген Тигуан» и рассказал остальным, что за руль сидела его пьяная любовница, которая начала сдавать задом, но не рассчитала. В результате она врезалась в «Ладу Ларгус», та влетела в еще одну «Ладу», и вот эта последняя вылетела на тротуар, по пути зацепив «Хонду». От удара «Хонда» врезалась в другой автомобиль. Так описал аварию хозяин «Тигуана». Других свидетелей ДТП не было.

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

Но, честно говоря, повреждения на автомобилях не очень вяжутся с таким рассказом. Удары были слишком сильные – пять машин просто разметало по стоянке. Такое ощущение, что «Тигуан» специально разгонялся. Да и повреждения на «Хонде» больше похожи на то, что внедорожник «притерся» к нему, а не просто «Лада» отбросила автомобиль в сторону. В результате у «Хонды» разбиты все фары и фонари, повреждены задние двери и бампер и оба крыла.

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

- Хорошо, что пострадали только железки, - философски размышляет Дмитрий. – А если бы на стоянке были люди или по тротуары, куда «Лада» вылетела, кто-то мимо проходил. Люди могли бы погибнуть!

Но дальше история героя-любовника закручивается еще больше.

К удивлению водителей покореженных автомобилей, мужчина попросил не говорить полицейским, что за рулем была пьяная любовница, хотя ее никто не видел, а совершила все это безобразие… его жена.

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

Жена на место аварии приехала через полчаса. Все документы оформлены на ее имя. Она молча и совершенно спокойно согласилась взять всю вину на себя. И никаких скандалов или криков типа: «Ах ты гад! Что за любовница!».

- Во время оформления ДТП в отделе полиции оказалось, что в документах виновника указаны разные фамилии, на вопрос полицейского, почему так произошло, она ответила, что еще не успела поменять документы, так как вышла замуж совсем недавно, - продолжил сыпать неожиданностями Дмитрий.

Пока же все водители пострадавших автомобилей писали объяснительные, незадачливый муж, из-за которого и произошло ДТП, по мнению окружающий, был очень веселым. Им показалось, что он был пьян. Тут же выяснилось, что он хозяин автосервиса.

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

«Разметала пять машин по стоянке»: пьяная любовница пыталась уехать на автомобиле женатого мужчины в Нижнем Новгороде. Фото: предоставлено героем публикации

- Если будут сложности, приезжайте ко мне, скидочку вам дадим на ремонт, - то ли шутил, то ли всерьез предлагал мужчина.

А после всех официальных процедур он позвал всех к себе в гости пить виски. Но вряд ли виски могут исправить то, что владельцы автомобилей теперь потратят массу времени и сил, на хождения в страховую, добиваясь нормального ремонта своего автомобиля, и на протяжении нескольких недель не смогут пользоваться своими машинами, хотя для некоторых из участников ДТП она крайне необходима для работы.

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