Нижегородка обменяла лишние килограммы на иномарку и миллион рублей

СЕГОДНЯ 13:05 2018-08-27T13:05:59+03:00

Счастью Анастасии из Нижнего Новгорода не было предела, когда она получила сертификат на один миллион рублей Фото: СОЦСЕТИ

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Хорошая девочка Настя – так окрестил известный блогер и создатель масштабного Инстаграм-марафона «Бешеная сушка» Василий Смольный нижегородку Анастасию Серову. Девушка стала участницей 21-го сезона фитнес-проекта и… победила!

- Вот они! Лучшие из лучших, похудевшие из похудевших. Именно эти девчонки грациозно ворвались в первую десятку финалисток проекта. Поздравь их. Они шли к победе долгих и сложных четыре недели, - сообщили организаторы «Бешеной сушки» на своей странице в Инстаграме.

Среди триумфаторов оказалась жительница Нижнего Новгорода, которая не просто вошла в число призеров, а завоевала первое место, а также миллион рублей и автомобиль Mini Cooper. Ценные призы девушка получила за то, что скинула 18,8 килограмма всего за 34 дня.

anastasiya_serova_85 Мой первый сезон и джек пот, Bingo ПОБЕДА!!!

- Волей судьбы и к великому моему удовольствию мне довелось принять участие в наикрутейшем проекте. Мой первый сезон, и победа! - написала Анастасия в своем микроблоге. - Те эмоции, которые я испытала за 21-й сезон, не передать словами. Шла за эмоциями и новой палитрой впечатлений. Хотела и получила с лихвой.

Кстати, главный приз - новенький автомобиль - создатель проекта вручил нижегородке лично. Для этого он не поленился приехать в столицу Приволжья.

vasiliysmolniy Хорошие девочки иногда получают от Смольного вот такие подарочки...

- Хорошие девочки иногда получают от Смольного вот такие подарочки. Настя - хорошая девочка и отличная собеседница, - добавил знаменитый блогер.

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