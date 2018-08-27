2018-08-27T13:05:59+03:00
Общество

Нижегородка обменяла лишние килограммы на иномарку и миллион рублей

Анастасия Серова стала победительницей проекта «Бешеная сушка»
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Счастью Анастасии из Нижнего Новгорода не было предела, когда она получила сертификат на один миллион рублейСчастью Анастасии из Нижнего Новгорода не было предела, когда она получила сертификат на один миллион рублейФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Хорошая девочка Настя – так окрестил известный блогер и создатель масштабного Инстаграм-марафона «Бешеная сушка» Василий Смольный нижегородку Анастасию Серову. Девушка стала участницей 21-го сезона фитнес-проекта и… победила!

- Вот они! Лучшие из лучших, похудевшие из похудевших. Именно эти девчонки грациозно ворвались в первую десятку финалисток проекта. Поздравь их. Они шли к победе долгих и сложных четыре недели, - сообщили организаторы «Бешеной сушки» на своей странице в Инстаграме.

Среди триумфаторов оказалась жительница Нижнего Новгорода, которая не просто вошла в число призеров, а завоевала первое место, а также миллион рублей и автомобиль Mini Cooper. Ценные призы девушка получила за то, что скинула 18,8 килограмма всего за 34 дня.

anastasiya_serova_85anastasiya_serova_85
Мой первый сезон и джек пот, Bingo ПОБЕДА!!!
1482 отметок «Нравится»166 комментариевInstagram

- Волей судьбы и к великому моему удовольствию мне довелось принять участие в наикрутейшем проекте. Мой первый сезон, и победа! - написала Анастасия в своем микроблоге. - Те эмоции, которые я испытала за 21-й сезон, не передать словами. Шла за эмоциями и новой палитрой впечатлений. Хотела и получила с лихвой.

Кстати, главный приз - новенький автомобиль - создатель проекта вручил нижегородке лично. Для этого он не поленился приехать в столицу Приволжья.

vasiliysmolniyvasiliysmolniy
Хорошие девочки иногда получают от Смольного вот такие подарочки...
11228 отметок «Нравится»63 комментариевInstagram

- Хорошие девочки иногда получают от Смольного вот такие подарочки. Настя - хорошая девочка и отличная собеседница, - добавил знаменитый блогер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нижегородские участники шоу «Взвешенные люди» скинули 175 кг на троих

Результаты борьбы с лишним весом зрители увидели в эфире 2 июня (подробности)

Победитель шоу «Взвешенные и счастливые люди» выигрышем погасит ипотеку

Антон Авдуевский похудел на 82 кг (подробности)

Сбросившая 74 килограмма нижегородка Елена Садикова произвела фурор на реалити-шоу «Взвешенные люди»

Участница из Выксы рассказала всю подноготную проекта на СТС (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Маршрутка сбила 15-летнюю девочку в Нижнем Новгороде
В Сарове двух «черных риелторов» приговорили к 12 годам лишения свободы
Крупная авария в Уренском районе: один погибший, четверо пострадавших
В Нижнем Новгороде 42-летняя женщина убила мужа-алкоголика
Легковушка врезалась в трактор в Перевозском районе: есть пострадавшие
Движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября
Пара нижегородцев подозревается в сбыте наркотиков
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
В Нижегородской области ограничат движение на трех мостах трассы М-7 «Волга»
Тело 84-летней женщины найдено на месте пожара в Нижегородской области
Академический хор НГЛУ объявляет о наборе певцов
ФК «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ
ХК «Чайка» из Нижнего Новгорода второй год становится победителем турнира, посвященного памяти Александра Рогова
В Нижнем Новгороде откроется галерея уникальных кукол
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Авангард» 26 августа
В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!"
В Кстовском районе иномарка влетела в дерево: пострадали женщина и двое детей
26 августа в Нижегородской области пройдет летний фестиваль «Душевный русский выходной»
Сборные Нижегородской области и Татарстана сыграют в регби в Нижнем Новгороде
Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с Евгением Грачевым