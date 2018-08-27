Банда бабулек ограбила два магазина в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:15 2018-08-27T11:28:10+03:00

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Суд признал виновными четырех пенсионерок, которые ограбили два магазина в Семенове. Об этом говорится на сайте Семеновского районного суда.

Для того чтобы избежать наказания женщины пытались за раз запихать в рот все продукты, которые они украли в двух магазинах и прямо в машине сжечь оставшиеся улики.

Цыганки, которым было 60, 61, 65 и 69 лет, живут на Бору, однако для совершения преступления они выбрали не родной города, а Семенов. И решили отправиться туда на такси. Дамы в длинных плащах, под которыми они потом прятали награбленное, не только добрались до нужного города, но и решили не стаптывать ноги, а объехать магазины на такси. Ничего не подозревающий водитель возил их по городу: сначала они заехали в магазин на улице Чернышевского, потом в магазин на улице Краюшкина. Ничего необычного водитель не заметил и после автомобильной прогулки по Семенову отвез их на железнодорожный вокзал.

Но не успел водитель далеко уехать, как ему позвонили полицейские и поинтересовались, не возил ли он четырех цыганок по указанным адресам. И тут удача улыбнулась полицейским – цыганкам, видимо, не захотелось ехать общественным транспортом, и они решили: гулять, так гулять, и снова вызвали то же такси.

- Водитель такси перезвонил полицейским и рассказал, что едет за преступницами на семеновский железнодорожный вокзал, а оттуда повезет их на Бор, - рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь Семеновского районного суда Юлия Овсянникова. – Они договорились, что полицейские остановят его автомобиль на въезде в город.

Перед Бором такси с преступницами действительно остановили и сказали следовать за ними до отделения полиции. И вот тут началось невероятное.

Сначала цыганки умоляли водителя выпустить их. Но бесстрашный таксист лишь заблокировал двери. И тогда они принялись уничтожать улики – вчетвером они запихивали в рот все, что стащили в магазинах. А украли они не мало. Общая сумма ущерба составила 6 195 рублей. Но потом поняли, что съесть все они не успеют и стали жечь улики. Зажигалками они подпаливали штрих-коды и маркировки с продуктов. Водитель испугался, что улик совсем не останется и принялся усиленно мигать дальним светов полицейским. Те поняли намек и, выскочив из автомобиля, арестовали жующих цыганок.

Вся эта история случилась 6 июня.

По ходатайству подсудимых, дело было рассмотрено в особом порядке. Во время судебного заседания подсудимые полностью признали свою вину. Суд, в свою очередь, признал пенсионерок виновными в тайном хищении чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Каждая из преступниц получила условное наказание на срок 1 год 6 месяцев. После чего их ждет еще два года испытательного срока. После вынесения приговора цыганок выпустили из-под стражи.