Прогноз погоды на 27-31 августа в Нижнем Новгороде: синоптики обещают жару до +27
В начале недели в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
В понедельник, 27 августа, температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ветер южный, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха – +13 градусов.
Во вторник, 28 августа, прогнозируется переменная облачность без осадков, температура прогреется до +27 градусов. Ветер южный, атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Ночью будет облачно с прояснениями, температура воздуха – +15 градусов.
В среду, 29 августа, также будет облачно, но без осадков. Температура воздуха прогреется до +27. Ветер юго-восточный, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Ночью будет также +15 градусов.
Аналогичная дневная температура (+27) будет и на следующий день, 30 августа. Ветер юго-восточный, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Ночью ожидается +15 градусов.
Похолодание придет в пятницу, 31 августа. Прогнозируется дождь и +24 градуса. Ветер юго-восточный, атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Ночью тоже временами будет дождь и +15 градусов.