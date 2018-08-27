2018-08-27T10:36:11+03:00
Общество

Прогноз погоды на 27-31 августа в Нижнем Новгороде: синоптики обещают жару до +27

Похолодание придет ближе к концу недели
Анастасия НАЗАРОВА
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Жара не спадет до пятницыЖара не спадет до пятницыФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В начале недели в Нижнем Новгороде ожидается небольшая облачность без осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

В понедельник, 27 августа, температура воздуха прогреется до +26 градусов. Ветер южный, атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается небольшая облачность, без осадков. Температура воздуха – +13 градусов.

Во вторник, 28 августа, прогнозируется переменная облачность без осадков, температура прогреется до +27 градусов. Ветер южный, атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Ночью будет облачно с прояснениями, температура воздуха – +15 градусов.

В среду, 29 августа, также будет облачно, но без осадков. Температура воздуха прогреется до +27. Ветер юго-восточный, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Ночью будет также +15 градусов.

Аналогичная дневная температура (+27) будет и на следующий день, 30 августа. Ветер юго-восточный, атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Ночью ожидается +15 градусов.

Похолодание придет в пятницу, 31 августа. Прогнозируется дождь и +24 градуса. Ветер юго-восточный, атмосферное давление – 751 миллиметр ртутного столба. Ночью тоже временами будет дождь и +15 градусов.

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