Всегда и везде на связи: Тестируем модем с безлимитным 4G интернетом от Yota
Давайте разберемся, как не зависеть от wi-fi и проводного интернета
Роутер от Yota – это компактный девайс для ноутбуков, планшетов и прочих устройств, с помощью которого можно без каких-либо настроек пользоваться безлимитным 4G интернетом и раздавать его друзьям. К роутеру можно подключить до 8 устройств.
Роутер Yota легко помещается в кармане, поэтому вы можете пользоваться интернетом не только дома, но и в автомобиле, кафе, на учебе или во время загородных поездок. А еще с ним можно путешествовать по России без дополнительных трат, ведь условия подключения не меняются в поездках по стране.
Вы можете менять скорость подключения в любой момент и неограниченное число раз. При увеличении скорости количество оставшихся дней использования уменьшится, а при уменьшении — увеличится.
Если модем не нужен постоянно, то можно включить «Турбо-кнопку» и пользоваться безлимитным интернетом 4G на максимальной скорости несколько часов или сутки в зависимости от выбранной опции.
Мобильный модем от Yota.Преимущества нового устройства от сотового оператораЛев Истомин
Компания дает неделю для бесплатного тестирования устройства, если оно не понравится – его можно вернуть. Зону покрытия сети можно посмотреть на карте сайта.
Стоимость роутера – 2 900 рублей. Стоимость подключения безлимитного 4G интернета для каждого региона можно посмотреть здесь.
Все подробности тут.
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