Нижний Новгород поборется за звание самого танцевального города России

СЕГОДНЯ 14:33 2018-08-25T14:32:27+03:00

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Телеканал ТНТ запустил танцевальную гонку России. С сегодняшнего дня 21 город начинает борьбу за звание самого танцевального города страны.

25 августа с 13:00 до 21:00 нижегородцы могут подняться на сцену и станцевать за свой город. Но есть одно условие – танец не должен прерываться.

Это будет выглядеть как эстафета: танцоры будут передавать друг другу эстефету. Если на сцене никого не останется – время заканчивается.

Всего будут три победителя. Город-победитель получит концерт нового сезона шоу «Танцы». За второе место будет подарена постановка с участниками танцевальной гонки уникального танца от участника шоу «Танцы». Бронзовый призер получит мастер-класс от участника шоу.

Все, что требуется от жителей - это прийти и потанцевать от души! Танцевальная площадка ждет всех желающих на Нижне-Волжской набережной.