2018-08-25T12:49:31+03:00
Общество

Врачи из «Поездов здоровья» обследовали уже почти 23 тысячи нижегородцев

Они побывали в 103 населенных пунктах региона
Юлия ИСАЕВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Около 23 тысяч жителей Нижегородской области получили консультации врачей в «Поездах здоровья». Большей популярностью пользуются невролог и кардиолог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Всего с середины июня были проведены 39 576 консультаций. На обследовании побывали 22 829 человек.

«Поезда здоровья» побывали в 103 населенных пунктах 43 районов области.

За указанный период было проведено 1914 консультаций педиатра, 4781 - офтальмолога, 3953 - эндокринолога, 3060 – онколога, 3724 - хирурга, 3669 - гинеколога, 1685 - уролога, 1645 – стоматолога и 1535 - детского стоматолога.

Чаще всего нижегородцы обращались к неврологу (5 067 раз) и кардиологу (4 927 раз).

Врачи выявили 5 522 заболевания, дали более 12,5 тысяч рекомендаций по доследованию и 17 тысяч – пол лечению. На госпитализацию были направлены 1670 человек.

Северный поезд уже закончил работу в Тонкинском, Тоншаевском, Шахунском, Ветлужском, Уренском, Шарангском, Воскресенском, Краснобаковском, Варнавинском, Семеновском, Ковернинском, Городецком, Чкаловском и Балахнинском районах, а также в Дзержинске, Володарске, Павлове, Богородске, Кстове, Лыскове и на Бору. Сейчас он начал работу в Спасском районе.

Южный поезд уже обследовал жителей Бутурлинского, Большемурашкинского, Княгининского, Пильнинского, Сеченовского, Краснооктябрьского, Гагинского, Большеболдинского, Починковского, Лукоянова и Первомайска, а также Шатковского, Перевозском, Вадского, Арзамасского, Дивеевского, Ардатовского, Вознесенского, Выксунского, Кулебдакского и Навашинского районов. Начата работа в Вачском районе.

Напомним, в течение двух с половиной месяцев — с 15 июня по 31 августа — мобильные диагностические лаборатории «Поезда здоровья» посетят 131 населенный пункт в 49 районах Нижегородской области. В проекте задействованы 29 врачей.

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