Трехлетний ребенок выпал с балкона пятого этажа в Канавинском районе
В Канавинском районе Нижнего Новгорода погиб трехлетний ребенок. Малыш выпал с балкона на пятом этаже. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.
Трагедия случилась вчера, 24 августа 2018 года в доме на улице Тихорецкая. По данному факту организована доследственная проверка.
По предварительным данным, мальчик выбежал на балкон во время игры со старшими сестрами. Он залез на стул и выпал с балкона.
С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, в момент трагедии родителей в квартире не было.
Следователи будут выяснять, почему дети были одни без присмотра. Обстоятельства случившегося выясняются.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
СК отмечает, что падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности.
- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии: ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку создается мнимая иллюзия закрытого окна. И, конечно же, не оставляйте маленьких детей одних, - убедительно просят следователи.