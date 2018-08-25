Трехлетний ребенок выпал с балкона пятого этажа в Канавинском районе

СЕГОДНЯ 09:44 2018-08-25T09:31:38+03:00

Родителей в этот момент не было дома

Изменить размер текста: A A

В Канавинском районе Нижнего Новгорода погиб трехлетний ребенок. Малыш выпал с балкона на пятом этаже. Об этом сообщается на сайте регионального следственного комитета.

Трагедия случилась вчера, 24 августа 2018 года в доме на улице Тихорецкая. По данному факту организована доследственная проверка.

По предварительным данным, мальчик выбежал на балкон во время игры со старшими сестрами. Он залез на стул и выпал с балкона.

С целью установления причин смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Предварительно, в момент трагедии родителей в квартире не было.

Следователи будут выяснять, почему дети были одни без присмотра. Обстоятельства случившегося выясняются.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СК отмечает, что падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности.

- Никогда не рассчитывайте на москитные сетки. Они не предназначены для защиты от падений, напротив, москитная сетка способствует трагедии: ребенок чувствует себя за ней в безопасности, поскольку создается мнимая иллюзия закрытого окна. И, конечно же, не оставляйте маленьких детей одних, - убедительно просят следователи.