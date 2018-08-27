2018-08-27T12:32:10+03:00
Общество

Редкие фото Нижнего Новгорода 1992 года появились в сети

Снимки сделал немецкий турист, побывавший в России
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
Поделиться:
Так выглядел Дворец спорта профсоюзов в 1992 годуТак выглядел Дворец спорта профсоюзов в 1992 годуФото: pikabu.ru
Изменить размер текста:

Уникальные фотографии Нижнего Новгорода 1992 года появились в сети. Один из немецких туристов, побывавших в марте 1992 года в России, запечатлел улицы, дома и жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде турист, по-видимому, пробыл не слишком долго – в его коллекции, опубликованной на портале Pikabu.ru, оказалось всего две фотографии столицы Приволжья. Одна из них была сделана на проспекте Гагарина, у Дворца спорта профсоюзов. Здание спортивного сооружения с трудом можно узнать – серое, с облупившейся штукатуркой на фасаде... Зато народу перед ним, как обычно, много – огромная очередь растянулась на всю площадь, а на переднем плане к Дворцу спешат еще две женщины.

Сейчас Дворец спорта выглядит так. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Сейчас Дворец спорта выглядит так.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На второй фотографии – Нижневолжская набережная. Будь это фото опубликовано хотя бы полгода назад, современные нижегородцы, пожалуй, позавидовали бы нижегородцам из 1992 года – хоть вид на реку и загораживает огромный рекламный щит «Пепси», это все же лучше, чем километры синего забора.

Нижневолжская набережная, 1992 год Фото: pikabu.ru

Нижневолжская набережная, 1992 годФото: pikabu.ru

Но нынешней отремонтированной Нижневолжской набережной набережная образца 1992 года все же проигрывает.

Нижневолжская набережная после реконструкции стала любимым местом прогулок для нижегородцев. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Нижневолжская набережная после реконструкции стала любимым местом прогулок для нижегородцев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Новости 24
Легковушка врезалась в трактор в Перевозском районе: есть пострадавшие
Движение транспорта по Сергиевской улице ограничено до 10 октября
Пара нижегородцев подозревается в сбыте наркотиков
МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Нижегородской области
В Нижегородской области ограничат движение на трех мостах трассы М-7 «Волга»
Тело 84-летней женщины найдено на месте пожара в Нижегородской области
Академический хор НГЛУ объявляет о наборе певцов
ФК «Нижний Новгород» проиграл «Авангарду» в матче 8-го тура ФНЛ
ХК «Чайка» из Нижнего Новгорода второй год становится победителем турнира, посвященного памяти Александра Рогова
В Нижнем Новгороде откроется галерея уникальных кукол
ФК «Нижний Новгород» сыграет с ФК «Авангард» 26 августа
В Нижегородской области проходит акция ПервоКЛАССный Я!"
В Кстовском районе иномарка влетела в дерево: пострадали женщина и двое детей
26 августа в Нижегородской области пройдет летний фестиваль «Душевный русский выходной»
Сборные Нижегородской области и Татарстана сыграют в регби в Нижнем Новгороде
Нижегородское «Торпедо» расторгло контракт с Евгением Грачевым