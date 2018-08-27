Редкие фото Нижнего Новгорода 1992 года появились в сети

СЕГОДНЯ 12:10 2018-08-27T12:32:10+03:00

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Уникальные фотографии Нижнего Новгорода 1992 года появились в сети. Один из немецких туристов, побывавших в марте 1992 года в России, запечатлел улицы, дома и жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде турист, по-видимому, пробыл не слишком долго – в его коллекции, опубликованной на портале Pikabu.ru, оказалось всего две фотографии столицы Приволжья. Одна из них была сделана на проспекте Гагарина, у Дворца спорта профсоюзов. Здание спортивного сооружения с трудом можно узнать – серое, с облупившейся штукатуркой на фасаде... Зато народу перед ним, как обычно, много – огромная очередь растянулась на всю площадь, а на переднем плане к Дворцу спешат еще две женщины.

Сейчас Дворец спорта выглядит так.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На второй фотографии – Нижневолжская набережная. Будь это фото опубликовано хотя бы полгода назад, современные нижегородцы, пожалуй, позавидовали бы нижегородцам из 1992 года – хоть вид на реку и загораживает огромный рекламный щит «Пепси», это все же лучше, чем километры синего забора.

Нижневолжская набережная, 1992 годФото: pikabu.ru

Но нынешней отремонтированной Нижневолжской набережной набережная образца 1992 года все же проигрывает.