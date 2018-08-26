V Фестиваль «Нижегородский Кинограф» откроется 27 августа в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 13:30 2018-08-26T14:06:48+03:00

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В последние дни лета в Нижнем Новгороде пройдет V Фестиваль «Нижегородский Кинограф». В рамках фестиваля все желающие смогут совершенно бесплатно посмотреть три фильма, а также посетить мастер-классы имениты киноведов. В качестве почетного гостя на фестиваль приедет актриса Наталья Павленкова.

Главным кинематографическим украшением станет показ отреставрированной версии фильма Александра Сокурова «Одинокий голос человека», который стал первой полнометражной работой режиссера. Съемки проходили в Горьком, поэтому в съемках принимали участие наши земляки. Фильм был создан в 1978 году, после чего его положили на полку до 1987 года.

Фестиваль пройдет в кинотеатре «Рекорд» с 27 августа по 1 сентября. Начало всех фильмов в 19.00

Программа фестиваля:

27 августа. фильма «Одинокий голос человека» Александра Сокурова, 1978 год.

В ролях: Андрей Градов, Татьяна Горячева, Владимир Дегтярев, Людмила Яковлева, Николай Кочегаров, Сергей Шукайло, Владимир Гладышев, Иван Неганов.

28 августа. «Софичка», режиссер Кира Коваленко, 2016 год.

В ролях: Лана Басария, Циала Инапшба, Сергей Томашевский, Саид Камкия, Рауль Коув.

Фильм «Софичка» премирован на различных фестивалях, одна из премий – за лучшую режиссуру - на нижегородском фестивале «Горький fest» в 2017 году.Фильм демонстрируется на абхазском языке с русскими субтитрами.

29 августа. «Пусть будет Лиза», режиссер Игорь Каграманов, 2018 год.

В ролях: Елена Махова, Наталья Павленкова, Виктор Потапешкин.

31 августа. «Опыт создания визуальных эффектов в фильме «Студия Нижний». Мастер – класс Евгения Кудельникова.

1 сентября. «Тайны запрещенного шедевра Эйзенштейна. К 60-летию выхода второй серии фильма «Иван Грозный». Лекция Всеволода Коршунова.