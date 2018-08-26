2018-08-26T12:28:29+03:00
Общество

ФК «Нижний Новгород» уже через два года может оказаться в Премьер лиге

Известный футбольный комментатор Нобель Арустамян рассказал «Комсомолке» о будущем нижегородского футбола
Андрей ВОВКЮлия ДАНЧЕНКО
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ФК «Нижний Новгород» уже через два года может оказаться в Премьер лигеФК «Нижний Новгород» уже через два года может оказаться в Премьер лигеФото: Андрей ВОВК
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Голос Нобеля Арустамяна знают все любители футбола, его прогнозов ждут тысячи болельщиков, он знает все, что творится не только на поле, но и то, что скрыто от глаз большинства. Сегодня Нобель Арустамян - один из самых влиятельных людей в российском футболе.

«Комсомольской правде» - Нижний Новгород» удалось поговорить с футбольным гуру на детском футбольном турнире в Тобольске, организованном компанией СИБУР в рамках проекта «Хороший футбол».

- Вам понравился стадион «Нижний Новгород»?

- Я был там два раза: один раз во время чемпионата мира по футболу и один раз на Супер Кубке,, и могу сказать, это самый приятный стадион в России, который появился перед чемпионатом мира. Он находится в очень живописном месте, у него есть атмосфера. Не знаю, с чем это связано. Может, потому что я был на матче АргентинаХорватия, который был очень эмоциональным, ярким, с участие Лионеля Месси и Луки Модрича. Я до сих пор помню тот день, то матч, стадион, песни, которые лились.

- Главный вопрос сейчас – это дальнейшее использование новых стадионов, особенно в тех городах, где нет команд Премьер лиги.

- Нижний Новгород – большой город, а что касается использования – там должны играть в футбол, там должны проводиться и другие мероприятия, культурно-массовые мероприятия. Местная команда должна развиваться. И я уверен, что Нижний Новгород - это тот город, который достоин того, чтобы быть представлен в РФПЛ. Я подчеркну, что это город с традициями, здесь любят футбол. Я думаю, что тут вопрос в том, как быстро местная команда поднимется в высший дивизион. И я думаю, что это вопрос времени и, сам главное, чтобы было желание поддерживать, развивать ее у местного бизнеса.

- Сейчас говорят о том, что нижегородская команда должна выйти в Премьер лигу через два года. Как вы считаете, Дмитрий Черышев - это тот тренер, который может этого добиться?

- Два года - это хороший срок, реальный срок. Что касается фигуры Черышева… Значит, в Нижнем ему доверяют, он ведь работал в «Волге», знают его методики. Другое дело, что тренер такая профессия, она все время фиксируется по результатам. Добьется результатов, мы с вами встретимся и скажем, что он молодец, не добьется результатов, думаю, что через год, может быть, будет другой тренер. Сейчас роно об этом говорить. Сейчас команда только строится, команда очень сильно обновилась. Поэтому сейчас нужно дать время, чтобы он создал команду. А не сумеет создать, тогда и будем с него спрашивать.

ФК «Нижний Новгород» уже через два года может оказаться в Премьер лиге Фото: Андрей ВОВК

ФК «Нижний Новгород» уже через два года может оказаться в Премьер лигеФото: Андрей ВОВК

- Ну, конечно, мы сейчас гордимся Денисом Черышевым, он ведь нижегородец, хоть в юном возрасте переехал Испанию. Вы когда смотрели матчи, ожидали от Дениса, что он выстрелит именно сейчас?

- Денис талантливый футболист. Юные футболисты не попадают просто так в «Реал Мадрид». Это серьезная команда, самая лучшая в современном футболе. И даже если он не игрок основы, он был в «Реал Мадриде» Конечно, он очень талантливый парень. Другое дело, что всю карьеру, его сопровождали травмы, Дениса Черышева настоящего мы, по сути, не видели никогда. То травмы, то он не может найти позицию на поле. Черышев не был кандидатом, чтобы стать звездой чемпионата мира. Ставку делали на других: Головин, Смолов, Зобнин, Акинфеев. И в неожиданный момент он выстреливает и становится главной звездой сборной России, учитывая количество голов, которые он забил. Конечно, неожиданно. Но, главное, что это случилось и надо, чтобы он поддержал этот кураж, который у него появился. Ни в коем случае не надо останавливаться, надо идти вперед. У него сейчас есть приглашение «Валенсию», дай бог, чтобы сработало и чтобы это не было момент, когда две недели сыграл на чемпионате мира и все. Надо, чтобы это было несколько лет. Это будет полезно и для сборной России, и для всего российского футбола.

- Вы знаете каких-то футболистов-нижегородцев, которые сейчас ирают?

- Для меня нет нижегородцев, москвичей. Футболисты - они все наши игроки, они играют в российский футбол. В Нижнем Новгороде есть потенциал для большого футбола: и стадион прекрасный, и город замечательный. Нижний вообще одно из открытий для меня. Я не был в Нижнем до чемпионата мира. Это ваша улица Большая Покровская, это замечательные люди, это очень вкусная местная кухня, настоящая русская кухня. Атмосфера города: с одной стороны, он напоминает крупный город, как Петербург, например, а с другой стороны, очень уютный. Поэтому я Нижний очень люблю и надеюсь, что команда будет играть, и мы будем чаще приезжать сюда.

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