48 904 экспертизы мяса, рыбы и молочных продуктов провели в Нижегородской области за полгода

СЕГОДНЯ 13:48 2018-08-31T13:48:40+03:00

Фото: Госветуправление ГО г. Нижний Новгород. Если есть сомнения в качестве продукта, ветеринарные специалисты призывают обращаться в лаборатории.

36 828 проверок прошли за тот же промежуток мед и фрукты-овощи

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31 августа в День ветеринарного работника пресс-служба Госветуправления Нижнего Новгорода подвела статистику первого полугодия 2018 года.

Сотрудники ветеринарно-санитарных лабораторий провели 48904 ветсанэкспертизы животноводческой продукции: говядины – 5492, свинины – 21557, овец – 2045, кроликов – 70, кур – 1658.

- Лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы работают на 15 рынках нашего города, - сообщил главный государственный ветеринарный врач Нижнего Новгорода Евгений Помазов. - Вся животноводческая продукция, а это мясо, молоко и молочные продукты, рыба и яйцо, перед тем, как поступить на прилавок, проходит обязательную экспертизу в ветлаборатории. Контроль идет ежедневный: в случае выявления наличия заболеваний или других нарушений ветеринарного законодательства продукция к реализации не допускается.

Проверку на качество и безопасность проходят также овощи-фрукты, мед и другие пищевые продукты – всего проведено 36 828 ветсанэкспертиз.

Если есть сомнения в качестве продукта, ветеринарные специалисты призывают обращаться в лаборатории.