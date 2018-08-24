Рисуют кресты на дверях и шлют письма с угрозами: В Нижнем Новгороде две сестры-дебоширки держат в страхе весь район

СЕГОДНЯ 20:30 2018-08-24T20:49:53+03:00

Их соседи боятся, что рано или поздно слова перейдут в действия

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Жители дома №27 по улице Республиканской в Советском районе уже много лет не могут спокойно существовать в собственных квартирах. Они вынуждены выслушивать мат, угрозы в адрес своей семьи, ходить пешком из-за поломки лифтов и мерзнуть зимой. И это – только цветочки. А причиной этих проблем стали две сестры в возрасте 55-60 лет, проживающие на втором этаже.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/665742" frameborder="0"></iframe> Две сестры-пенсионерки терроризируют соседей в Нижнем Новгороде.Роман ИГНАТЬЕВ

Вылили таз с супом на голову

Наталья Рыбакова и Татьяна Егорова уже снятся соседям в ночных кошмарах. Их выходки достали всех: участкового, сотрудников жэка и даже властей. А недавно произошел случай, который подвергнул в шок всех: женщины вылили с балкона суп на главу администрации Советского района Нижнего Новгорода Владимира Исаева.

- Дело было так: ко мне пришли жители дома №27, пожаловались на состояние подъезда, попросили разобраться. Я выехал на место, и один из мужчин со второго этажа попросил меня посмотреть на его балкон. Мы отправились туда. И пока мы стояли там, сверху полетел то ли горшок, то ли таз с супом. Хорошо, что посуда застряла на дереве, - не без улыбки вспомнил эту историю Исаев.

Одна из сестер даже вышла на балкон, чтобы покричать на журналистовФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Он поделился с «Комсомолкой», что благодаря своему спортивному прошлому успел убежать от дерева и не пострадал.

- Почему они это сделали? Надо спрашивать у них самих. Вы знаете, это далеко не первая жалоба жильцов на этих сестер. Мало того, Рыбакова и Егорова не платят за квартиру, они должны около 600 тысяч рублей, - пояснил глава администрации района.

Исаев добавил, что сейчас готовится иск в суд для взыскания с них задолженности.

- Они мне постоянно шлют письма, жалобы на администрацию и соседей. Если сложить все эти бумажки, получится папка шириной метра два-три. При этом они не пускают нас в свою квартиру, даже чтобы мы установили счетчики! А потом пишут жалобы за некачественные услуги со стороны властей. Это хитрый ход, чтобы не платить, - подытожил он.

По окончании беседы с «Комсомолкой» он указал, что младшая – Наталья – уже лечилась в психологической клинике, и у нее есть справка.

Облили краской дверь

Жители третьего подъезда, в котором живут женщины, обходят стороной квартиру на третьем этаже. Свою дверь сестры выкрасили в белый цвет, даже ручки не оставили. А за посетителями наблюдают в глазок.

- Какие журналисты? Вот идите к тем, кто вас звал, а мы не звали! Ишь ты, бесплатно она поговорить со мной хочет! – крикнула через дверь журналистке «КП НН» одна из сестер. После второго стука посыпались оскорбления.

Свою дверь они выкрасили белым, а за посетителями наблюдают в глазокФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Это бесполезно. Они никого к себе не пускают, даже правоохранителям двери не открывают. В эту квартиру можно попасть, только если вы из жэка. И то по просьбе самих сестер. Перед их дверью тут все прыгают, приходят, как на ковер, - рассказал Валентин Левитин. Он проживает через стенку.

По словам мужчины, живется ему тут «очень весело».

- Особенно зимой, когда они открывают настежь все окна в подъезде и выливают на пол ведро воды. А в воду добавляют ацетон или хлорку. Очень скользко, но пока, слава Богу, никто не пострадал. Когда они красили свою дверь, то остатки краски просто вылили на мою, еще и крест на моей двери нарисовали. Я возмутился, мы поскандалили – они вызвали полицию и заявили, что я сам это сделал. После той истории они поутихли в мою сторону. Многие говорят, что младшая из сестер – Наталья – уже лежала в психушке, - вспомнил Валентин.

Валентин живет через стенку с сестрамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам мужчины, когда он покупал здесь квартиру 17 лет назад, бывшие хозяева не рассказывали ему, кто живет за стенкой. Если бы он знал, то бежал бы со всех ног.

Жительница квартиры №84 – Клавдия Валентиновна – вообще боится Рыбакову и Егорову, как огня. Она тихо сидит в своей квартире и тоже старается никому не открывать. Вот и нам не открыла.

На двери соседа они нарисовали крест, но стереть его так и не вышлоФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Угрожающие записки в почтовом ящике

Страдают от поведения сестер не только близкие соседи, но и люди, живущие этажами выше. Александра Злобина из квартиры №100 на седьмом этаже тоже рассказала «Комсомолке» подробности своих взаимоотношений с Рыбаковой и Егоровой.

- Они постоянно кроют матом мою трехлетнюю дочь. Я не понимаю, в чем виноваты дети. Да и вообще моя семья никак с ними не пересекается, но страдаем не меньше других. Машину мне приходится ставить подальше от подъезда, потому что они могут ее поцарапать или вылить что-нибудь из окна. Кроме того, они постоянно стучат железной балкой по своему балкону – это слышит весь дом, - высказалась Саша.

Соседка Саша постоянно выслушивает угрозы в адрес своей семьиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Она вспомнила историю, как сестры-дебоширки однажды кинули в лифт тряпку, пропитанную ацетоном, и женщина внутри начала задыхаться.

Жительницы злополучной квартиры регулярно ломают лифты, подбрасывают оскорбительные записки в почтовые ящики соседей, пишут письма в разные спецслужбы от лица других жителей и вызывают соцзащиту на семьи.

Соседи постоянно получают от сестриц письма с угрозамиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- К нам как-то каждый день приходили люди из соцзащиты, потому что Рыбакова и Егорова на нас их натравили. Позвонили и заявили, что у нас неблагополучная семья, представляете? Приходилось оправдываться и трепать себе нервы, - вздыхает Саша.

По ее словам, переехать из этого дома ни у кого нет возможности.

- Я с мамой, бабушкой, дедушкой и дочкой здесь живу. Дед на инвалидности. Да даже если бы и могла уехать, что изменится? Они будут доставать и других жильцов. Все хотят, чтобы их или выселили, или отправили полечиться, - поделилась девушка.

При разговоре о квартире №82 вздрагивают и сотрудники жэка. Они подтвердили «Комсомолке», что Егорова и Рыбакова не платят за квартиру.

- Вы знаете, я уже устала о них говорить. Это такие очень неприятные люди, про которых даже знать не хочется. Угрожают всем, и мы – не исключение. Хулиганки! Я вот сейчас скажу про них что-нибудь вам, а они потом увидят эту статью и напакостят в мою сторону. А оно мне надо? Людей ведь даже за долги в 30-40 тысяч из квартир выселяют, а их за 600 тысяч нет! – не сдержала эмоций одна из представительниц ДУКа. Женщина попросила не называть ее имя. Вот до чего довели!

Окна в подъезде они открывают и зимой, и летомФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Лечиться либо добровольно, либо никак

Как рассказала Саша Злобина из квартиры №100, жители неоднократно обращались в разные инстанции с просьбой о помощи. Однако все тщетно.

Например, начальник ОП №7 Управления МВД по Нижнему Новгороду в 2015 году отказал им в возбуждении уголовного дела.

- По данному факту проводилась проверка, по результатам которой постановлением от 26.06.2015 на основании п.2 ч.1 ст. 24 УК РФ в возбуждении уголовного дела было отказано. С учетом изложенного следует, что в действиях Рыбаковой и Егоровой отсутствуют признаки состава преступления, так как факт преступного хулиганства своего объективного подтверждения не нашел, - говорится в ответном письме. (документ есть в распоряжении редакции).

При этом, по словам жителей района, у них за последние несколько лет сменились 4-5 участковых, потому что не могли терпеть двух сестриц.

- Один пришел как-то к ним, попытался попасть в квартиру, так они написали на него заявление, что он им пытался дверь выломать, - поделились соседи.

Саша Злобина даже писала главному врачу клинической психиатрической больницы №1, где ей сообщили, что насильно вылечить ее соседок нельзя – они должны сами принять такое решение. Или натворить что-то из рук вон ужасное.

Но жители не успокоились. С тех пор они продолжают дальше искать помощи. Люди просто боятся последствий, боятся, что угрозы перестанут быть просто словесными.