Мошенники пытаются нажиться на исчезновении 9-летней Маши Люлиной

СЕГОДНЯ 17:00 2018-08-24T17:08:55+03:00

Они ставят в магазинах ящички с надписью «Средства в помощь волонтерам»

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В августе 2018 года в Нижегородской области пропали две девочки: 13-летняя Маша Ложкарева и 9-летняя Маша Люлина. Первую ищут уже более трех недель, а вторую - пятые сутки. За судьбу девочек переживают тысячи людей, однако нашлись и те, кто пытается заработать на чужой трагедии.

Сегодня, 24 августа, поисково-спасательный отряд «Волонтер» сообщил, что в нижегородских магазинах появились некие сундучки. «Средства в помощь волонтерам» - написано на них. И некоторые даже кладут туда деньги, думая, что помогают. Однако сами волонтеры заявляют, что подобным сбором они не занимаются.

- Отряд принимает помощь, в том числе и финансовую, но никаких коробок с надписью «Средства в помощь волонтёрам» мы нигде не выставляем. Подозреваем, что мошенники решили воспользоваться ситуацией и немного набить свои жадные кармашки. Призываем вас быть бдительными и о подобных случаях сообщать в полицию или на горячую линию отряда по телефону 291-51-51, - появилась запись в группе поисково-спасательного отряда.

Убедительная просьба: лучше позвоните и уточните, прежде чем кидать деньги в такие ящички.

Напомним, 9-летняя Маша гуляла около дома на улице Комсомольская в 11:30. Через некоторое время девочка пропала. С тех пор ее никто не видел.

Приметы Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые.

Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки.

Особые приметы: сутулится.

У девочки есть инвалидность – она плохо разговаривает.

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