В Нижнем Новгороде велосипедисты жалуются на пешеходов, оккупировавших велодорожки

СЕГОДНЯ 17:11 2018-08-24T17:10:50+03:00

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- На Мещерском озере для удобства пешеходов и велосипедистов сделали отдельные от тротуара велосипедные дорожки. Однако большинство пешеходов предпочитает передвигаться именно по велодорожке! - пожаловался подписчик одного из пабликов в соцсети «Вконтакте».

При этом автор поста призвал горожан передвигаться по специально отведенной для пешеходов или велосипедистов части дороги. В противном случае нарушение правил может привести к столкновению.

Около Мещерского озераФото: Роман ИГНАТЬЕВ

О конфликте интересов на своей странице в Фейсбуке написал и известный нижегородский блогер Герман Князев.

- Полностью поддерживаю велосипедистов, которые вынуждены маневрировать между пешеходами на велодорожке вдоль Нижневолжской набережной, - заявил блогер. - Но в отличие от призывов собственно к пешеходами, которые понятно, что мешают велосипедистам, у меня ест два конструктивных предложения.

По мнению нижегородца, на самой велодорожке надо нанести разметку с изображением велосипеда через каждые 50 метров, а не только в начале и в конце велодорожки.

- Потому что многие, поднимаясь на верхнюю эстакаду набережной, просто не понимают, что идут где-то не там, - заявил Князев.

На недавно отремонтированной Нижневолжской набережной. Фото: Герман КнязевФото: СОЦСЕТИ

Комментаторы под первым постом поинтересовались, а как же заставить велосипедистов ездить по велодорожкам, а не там, где гуляют пешеходы?

- Выталкивать их туда! Ногами. Соответственно пешеходов выпинывать на пешеходные. Это если есть обозначения дорожек. Народ у нас дикий, не видел таких чудес. Долго будет привыкать, - считает Павел Швецов.

- Бесполезно. В Дзержинске на набережной тоже есть велодорожка. Там ходят пенсионеры, родители с детьми, люди с собаками, - поделился Сергей Голубев.

А вот Владимир Емельянов признался, что сам бегает вокруг Мещерского озера по велосипедной дорожке, потому как она ровная.

- Но держусь правой стороны, чтобы не мешать велосипедистам, роллерам и прочим. Но есть много узколобых, которым нужна разметка и знаки, чтобы понять, для чего эта дорожка! - считает спортсмен.

КОМПЕТЕНТНО

Леонид Якунин, координатор проекта развития велодвижения в Нижнем Новгороде

То, что велосипедисты вынуждены маневрировать между пешеходами, - не проблема, а качество инфраструктуры. Для разделения автомобилистов, пешеходов и велосипедистов нужен современный подход на уровне проектирования. Этого нет. Более того, на самих дорожках пока не так много велосипедистов (по сравнению с пешеходами).

Второй важный фактор - привычка. Жители привыкли к использованию пространства определенным способом. Куски этого пространства выделяются для группы велосипедистов, ну и происходит самозахват. Когда там будет устойчивый трафик велосипедистов, тогда люди привыкнут.

А потом стандарта проектирования велоинфраструктуры на данный момент не существует. Города их разрабатывают самостоятельно, но в Нижнем Новгороде, насколько мне известно, эта работа не ведется.