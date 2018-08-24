2018-08-24T16:42:14+03:00
Общество

Легковушки смогут ездить по Мызинскому мосту с 1 сентября

Большегрузам въезд на переправу пока по-прежнему запрещен
Юлия ИСАЕВА
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Легковушки смогут ездить по Мызинскому мосту с 1 сентябряЛегковушки смогут ездить по Мызинскому мосту с 1 сентябряФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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С 1 сентября 2018 года легковой транспорт сможет ездить по Мызинскому мосту в Нижнем Новгороде. Для движения будут открыты четыре полосы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Владимир Панов.

- Совместно с Министерством транспорта, ГУММиД и подрядчиком нашли решение открыть дополнительно третью и четвертую полосы движения, при этом на полосах №5 и №6 будут продолжаться ремонтные работы, - сообщил глава Нижнего Новгорода.

По его словам, сразу шесть полос открыть не получается, так как могут появиться риски для качества ремонта.

Текущий этап работ будет завершен до 1 ноября. А пока на переправе будут функционировать четыре полосы.

Однако Панов уточнил, что большегрузам въезд на Мызинский мост пока по-прежнему запрещен.

3 августа на переправеначались работы по устройству гидроизоляционного слоя.

Напомним, с 4 августа движение по мосту ограничено для всех видов транспорта, кроме пассажирского и строительной техники, используемой для ремонта моста. По словам мэра Владимира Панова, это решение было принято по просьбе жителей, которые простаивают в пробках в общественном транспорте.

Ремонт Мызинского моста начался 9 июля 2018 года. Сейчас движение осуществляется по двум крайним полосам.

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