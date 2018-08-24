Футболист Денис Черышев выложил новое фото со своей возлюбленной
Футболист Денис Черышев опубликовал в Instagram новое фото со своей девушкой Кристиной Кобе. Счастливая пара позирует на камеру на фоне моря.
Подпись под снимком, скорее всего, понятна только Кристине и Денису. «25» - именно так озаглавил футболист выложенное фото. Однако 25 его девушке исполнится только через две недели.
Фото влюбленных как всегда вызвало бурю восхищения у подписчиков.
- Безумно красивые, - написала nastya2_21.
- Чертовски милые, - высказалась polya_kid.
- Как Вы красиво смотритесь, - подметила vikaekfamily.
- Будьте счастливы, ребята! – пожелала mir_very.
Напомним, сейчас Денис Черышев играет за испанскую «Валенсию». Клуб арендовал российского игрока 14 августа 2018 года.
Денис Черышев перешел в "Валенсию"
16 августа на официальной странице клуба в Twitter появилось видео с тренировки. Название говорит само за себя: «Черышев - главный герой вечерней тренировки команды Марселино».
Звезда прошедшего в России ЧМ-2018 уже выступал за "Валенсию" в 2016 году на правах аренды. В минувшем сезоне он провел 32 матча в составе "Вильярреала", забил 4 гола и отдал 2 результативных передачи.
Денис Черышев сейчас играет за испанскую "Валенсию"
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