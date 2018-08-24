Тротуар около «Нитела», на который жаловались нижегородцы, отремонтировали

СЕГОДНЯ 13:16 2018-08-24T13:17:23+03:00

Покрытие было восстановлено за один день

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На поплывшую после ливня брусчатку на пешеходной дорожке напротив завода «Нител» жители жаловались еще на прошлой неделе.

- В одном месте брусчатку после дождя чуть не смыло… Ограждения нет, - написал аноним в одном из пабликов в соцсети «Вконтакте». - А подальше, на этом же тротуаре, брусчатка стирается быстрее, чем набойки на ботинках.

Так брусчатка на тротуаре напротив "Нитела" выглядела после дождяФото: СОЦСЕТИ

В администрации Приокского района «Комсомолке» рассказали, что в районе канализационного коллектора на пешеходной дорожке по пути от «Нитела» к Мызе новая брусчатка была положена в мае 2018 года. Работы выполнял Водоканал в рамках благоустройства после проведения ремонта.

В понедельник, 20 августа, Приокский отдел административно-технической инспекции выдал Водоканалу предписание провести работы по благоустройству поврежденного тротуара в рамках гарантийных обязательств. На выполнение работ дали один день - 21 августа.

По информации пресс-службы городской администрации, и.о. главы районной администрации Михаил Шатилов проверил, как рабочие восстановили поврежденный тротуар. Комиссия администрации Приокского района работы приняла.

Кроме того, жители жаловались на состояние тротуара на повороте с проспекта Гагарина на Горную улицу. По информации управления благоустройства, коммунального хозяйства и содержания дорог, ремонт данного участка запланирован на сентябрь 2018 года.

В Приокском районе проблема с благоустройством вокруг колодцев

Михаил Шатилов отметил проблематику благоустройства колодцев как на тротуарах, так и на проезжей части. Сложность уплотнения асфальтового полотна у колодезного люка состоит в том, что асфальтоукладчик одновременно укатывает полосу асфальта шириной до 3,5 метра и маневренность не позволяет объезжать люки.

- Колодезные люки даже на новом асфальте могут доставлять водителям неприятности. Одни люки выступают над уровнем основного полотна на два-три сантиметра, другие и вовсе опустились на те же два, а то и десять сантиметров, - рассказал чиновник. - В общей сложности около 80% неровностей асфальтовых дорог связано с провалами возле коммуникаций. В ходе объездов мы регулярно выдаем предписания подрядным организация по восстановлению благоустройства. Ранее четыре подрядчика получили такие документы, два из них работы завершили.