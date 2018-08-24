Ирина Рукавишникова: Можно прогнозировать дальнейшее улучшение экологической ситуации в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-24T12:15:30+03:00

Изменить размер текста: A A

«Экологическая ситуация в стране действительно улучшилась, и во многом благодаря тому, что сами граждане стали более сознательными и ответственными - и это особенно заметно в Нижегородском регионе», - заявила коммерческий директор компании «ЛУК Регионы» Ирина Рукавишникова, комментируя опубликованный 23 августа опрос ВЦИОМ «Экологическая ситуация в России: мониторинг».

Согласно данным мониторинга, положительно охарактеризовали состояние окружающей среды в месте своего проживания в августе 2018 года 61% россиян. Среди наиболее острых экологических проблем респонденты называют загрязнение воздуха заводами (17%), мусорные свалки (15%) и отсутствие очистки рек и озер (10%). Вместе с тем 21% всех опрошенных считает, что экологических проблем на сегодняшний день нет. Ответственность за состояние экологии сегодня в большей степени возлагается на местные (29%) и региональные (23%) власти. Высока и доля тех (15%), кто осознает значимость роли рядовых граждан в деле сохранения природы.

«Значительную роль в улучшении экологической ситуации на территории России и Нижегородской области в частности сыграло ужесточение федерального законодательства в отношении ответственности предприятий и перевозчиков промышленных отходов, - говорит Ирина Рукавишникова. - Также среди эффективных мер нельзя не отметить создание системы региональных операторов по утилизации промышленных отходов и увеличение расходов на ликвидацию накопленного экологического ущерба».

По словам коммерческого директора компании «ЛУК Регионы» Ирины Рукавишниковой, также значительно более экологически грамотными и ответственными стали сами жители.

«В Нижегородской области много некоммерческих волонтерских организаций, - отмечает Ирина Рукавишникова. - Эти организации не только занимаются мониторингом экологической ситуации на местах, но и организуют добровольческое движение по очистке территорий (например, проект «Свалки, стоп!»). Также есть компании, которые проводят большую просветительскую работу среди населения и даже прививают экологическую сознательность через игровые занятия в детских садах. Все это позволяет прогнозировать дальнейшее улучшение экологической ситуации в Нижегородской области. Компания «ЛУК Регионы», в свою очередь, всегда готова поддержать экологические инициативы - как гражданские, так и правительственные», - заключила Ирина Рукавишникова.

Напомним, в мае 2018 года компания «ЛУК Регионы» поддержала акцию волонтеров по расчистке от свалок Щелоковского хутора, предоставив инвентарь и технику для вывоза на полигон более тонны собранного добровольцами пластика.