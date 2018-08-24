Юрий Рябиков: «Нижегородская карта гостя современнее столичных аналогов»

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-24T11:35:46+03:00

Директор компании «Ситикард» в программе «Герои Волги» рассказал о единой карте жителя региона, цифровом сервисе для гостей Нижнего Новгорода и о внедрении электронной оплаты проезда в маршрутках

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Нижегородцы часто жалуются на общественный транспорт, но кое в чем мы впереди планеты всей, и даже москвичи, приезжая в гости, удивляются цифровой продвинутости нашего региона. Директор компании «Ситикард» Юрий Рябиков в программе «Герои Волги», которую выпускает телекомпания «Волга», рассказал автору и ведущему проекта Руслану Станчеву о единой карте жителя Нижегородской области, цифровом сервисе для гостей Нижнего Новгорода и о внедрении электронной системы оплаты проезда на коммерческих маршрутах.

- Проект «Карта гостя», который вы запустили, «открывает эру цифрового туризма» – это цитата руководителя региона Глеба Никитина. Идея очень современная, тем более, что даже во многих европейских столицах до этого пока не дошли. Насколько я понимаю, в России впервые такое сделал Нижний Новгород. Как это получилось, да еще в столь сжатые сроки?

- Я бы не сказал, что впервые в России. На самом деле достаточно давно существуют карты гостя Москвы и Санкт-Петербурга.

- Это другая Россия.

- Да. Другое дело – в столицах проекты реализованы на ином технологическом уровне. Точнее сказать, мы сделали по-другому.

- Лучше?

- Конечно. Я не буду подробно останавливаться на том, что на одной из предшествовавших карт срок действия написан ручкой на оборотной стороне, а к другой прилагается набор купонов, которые ты должен отрывать и отдавать во время посещения учреждений культуры. Мы сделали проект полностью цифровым, и ресурс, который в электронном виде записан на карте, позволяет регистрировать оказание услуг во всей инфраструктуре. Наверное, будет несколько дизайнов, и со временем мы разместим на ней разные учреждения культуры.

- Что на сегодняшний день позволяет получить карта гостя? Каков ее функционал?

- Можно обратиться в Нижегородский информационно-туристический центр и получить пакет услуг на один, два, пять, семь дней. Помимо каталога и традиционной бумажной карты Нижнего Новгорода вам выдадут пластиковую карту, которая является предоплаченной банковской, поскольку она выпущена нашим партнером – «Газпромбанком». Причем включены сразу две платежные системы – «Мир» и Maestro, что тоже достаточно эксклюзивно. Записанный пакет туристических услуг позволяет выбранное количество дней безлимитно пользоваться общественным транспортом, включая поездку на канатной дороге, а также посещать музеи и выставочные залы Нижнего Новгорода. Все эти учреждения культуры оборудованы терминалами, аналогичными тем, что есть у кондукторов в транспорте. Органы власти и структуры, отвечающие за обслуживание гостей, получают достоверную статистику о движении клиентов: то есть, по сути получают базу данных, какие точки притяжения являются интересными, какие – нет, и это зачастую может не совпадать с тем, что предполагалось ранее. Достоверная информация – это самое главное: на её основании принимаются дальнейшие управленческие решения.

- По моим ощущениям, этап чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде прошел замечательно. По вашей оценке, туристический поток в регион вырос? Если да, то насколько, и на что нужно сделать акцент?

- Думаю, мы находимся в самой начальной стадии взрывного роста туристического потенциала Нижегородской области. Мы знаем, как развивается Дивеевско-Саровский кластер, какой потенциал у Городца. За три года, к юбилею Нижнего Новгорода, мы должны сделать такой рывок, чтобы можно было составить реальную конкуренцию Москве и Санкт-Петербургу. Возможности для этого есть, плюс ко всему мы достаточно близко к ним находимся, и логистика проста.

- Есть привычное понимание: Петербург – интеллектуальная столица, Москва – крупнейший мегаполис, где много денег и всё хорошо. Нижний – ни то, ни другое. Мы – промышленный регион, общепризнанный православный центр, у нас есть свои точки притяжения, но чего нам не хватает? Какой энергии?

- Не хватает развитой туристической инфраструктуры.

- Отелей-то много построили.

- Про Нижний Новгород можно так сказать, а вокруг их нет. Далее – транспортная и информационная инфраструктура. Всё, что предлагаем, мы должны грамотно продвигать на рынке с помощью самых современных сервисов.

- Не так давно Глебу Никитину и членам правительства России были представлены несколько других интересных проектов: к нам в область приезжали вице-премьеры Максим Акимов и Ольга Голодец. О чем конкретно идет речь?

- Обсуждалось несколько проектов, но основное внимание уделялось «Карте жителя Нижегородской области». Сейчас при содействии министерства информационных технологий региона готовится нормативная и технологическая база для введения в быт универсального идентификационного инструмента, который на более высоком уровне позволил бы оказывать государственные, социальные и сервисные услуги.

- Пришел в нужное место, приложил карту – про тебя все известно. Верно?

- Это инструмент, который является абсолютно защищенным по стандартам международных платёжных систем. Получив такую карту, гражданин понимает: как бы он ей не пользовался, его персональные данные будут сохранены.

- Приоритеты для власти понятны. Зачем это нужно людям?

- У нас в кармане – слишком много разных идентификаторов: паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Сегодня всё это может быть зашито в один инструмент, и с ним мы можем получать практически все виды государственных услуг в защищённой форме. Мало того, государственные структуры с помощью ведомственных сервисов получат объективную информацию о том, что услуги оказаны, а не «нарисованы» для дутых отчетов.

- Допустим, у меня есть такая карта, и я внес в неё все свои документы. Приезжаю в отдаленный район, а с меня требуют паспорт. Как здесь быть?

- Это был один из главных вопросов Максиму Акимову: как обеспечить обязательное применение? Оно должно быть обеспечено нормативным образом, то есть внесением обязательных требований в законодательную базу.

- Вы долго и мучительно вводили в Нижегородской области систему АСКОП. Власть поменялась, и вроде как процесс ускорился. Расскажите, в какой стадии сейчас проект, и есть ли проблемы?

- Проблем нет только у тех, кто ничего не делает. В Нижнем Новгороде около половины частных перевозчиков подключились к системе – поняли, что без внедрения новых технологий двигаться дальше нельзя. Какая-то часть перевозчиков, которая, видимо, в ближайшее время будет сокращена, еще думает, но вариантов у них тоже не остается. Что касается области, то с 1 января 2019 года все перевозчики должны использовать на общественном транспорте автоматизированную систему оплаты проезда. Там сейчас процесс идет активно. Мы знаем, что в первой половине года основные усилия минтранса региона были направлены на проведение чемпионата мира по футболу, и сейчас там заняты продвижением информационных технологий на транспорте.

- Вы контролируете перевозчиков, власть собирает налоги, а людям что?

- Жители получат удобный способ оплаты проезда и удобный же, как мы считаем, способ передвижения, потому что единая карта позволяет перемещаться на разных видах транспорта. Возможно даже, что заплатив один раз, вы сможете и пригородную поездку совершить, и проехаться по городу. Второе, что за этим должно пойти, это информационное обслуживание населения – то есть сервисы, рассказывающие, как получить услугу. Третье – это эффективность: сегодня транспортные процессы в этом смысле несовершенны, так как половина подвижного состава ходит полупустым. В конечном счете речь идет об экономии бюджетных денег.

- Диджитализация и цифровые технологии – это здорово. Но давайте вернемся на землю: пожилым людям наверняка очень тяжело дается этот переход. Как вы работаете со старшим поколением, дабы они понимали, что это такое, и зачем это нужно?

- Цифры говорят за себя – у нас около 200 тысяч пенсионеров в Нижнем Новгороде, которые уже оформили льготную транспортную карту. Это как раз самые аккуратные пользователи, и мы часто наблюдаем примеры, когда старшее поколение учит более молодых, что нужно сходить в МФЦ, заказать карту, получить ее, пополнять через различные сервисы и просто пользоваться этой возможностью.