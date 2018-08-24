2018-08-24T08:39:34+03:00
Общество

Элементы системы «Умный город» успешно внедряются в Дзержинске

Более 30 тысяч пользователей зарегистрировалось в общегородском электронном сервисе «Единое окно» - прототипе системы «Умный город»
Эльвира ОСИПОВА
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Онлайн версией и мобильным приложением пользуются более 30 тысяч дзержинцев.Онлайн версией и мобильным приложением пользуются более 30 тысяч дзержинцев.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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На протяжении четырех месяцев в Дзержинске успешно функционирует прототип системы «Умный город» - электронно-цифровой сервис «Единое окно». В настоящий момент его онлайн версией и мобильным приложением пользуются более 30 тысяч дзержинцев.

«Единое окно», по словам разработчиков, призвано стать агрегатором всех сторон жизни человека в современном городе. В настоящее время успешно реализовано 50% предполагаемого функционала. «Единое окно» предоставляет информацию обо всех учреждениях города, позволяет направить обращение в администрацию и заявку в управляющую компанию, передавать показания индивидуальных приборов учета, а также отслеживать местонахождения ребенка, заказывать еду, товары и услуги, записываться на посещение многофункционального центра.

В перспективе приложение позволит отслеживать работу общественного транспорта в онлайн режиме, а также записываться в медицинские учреждения города. Кроме этого, «Единое окно» агрегирует основные новости по городу и области и предоставляет их пользователю в режиме настраиваемых пуш-сообщений.

Директор компании разработчика электронного сервиса «Единое окно» Александр Бакланов, сообщил, что на данный момент проект не имеет аналогов в Нижегородской области и по своему функционалу превосходит многие похожие проекты в Российской Федерации. В настоящее время проектом активно заинтересовались управляющие компании, которые используют его модули для удаленного приема заявок от жителей и отслеживания передвижения собственных сотрудников во время рабочего дня.

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