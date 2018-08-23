2018-08-23T18:24:21+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде появится жилой комплекс «Торпедо»

Микрорайон будет назван в честь нижегородского хоккейного клуба
Юлия ДАНЧЕНКО
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В Нижнем Новгороде появится жилой комплекс «Торпедо». Фото: администрация Автозаводского районаВ Нижнем Новгороде появится жилой комплекс «Торпедо». Фото: администрация Автозаводского района
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Новый микрорайон «Торпедо» будет построен Автозаводском районе из 38 жилых домов.

- Символично для Автозавода, что здесь появился жилой комплекс «Торпедо», - отметил председатель правления «Торпедо» Дмитрий Сватковский. - «Торпедо» - это история района на протяжении более семидесяти лет. Надеемся, что в новом жилом комплексе вырастут хоккеисты, которые будут защищать цвета нашей команды.

В Нижнем Новгороде появится жилой комплекс «Торпедо». Фото: администрация Автозаводского района

В Нижнем Новгороде появится жилой комплекс «Торпедо». Фото: администрация Автозаводского района

В торжественном мероприятии, открывавшем строительные работы, приняли участие президент ПАО ГАЗ Николай Пугин, генеральный директор «Торпедо» Ян Голубовский, главный тренер Дэвид Немировски, а также хоккеисты Михаил Варнаков и Антон Волченков. Вместе со строителями торпедовцы заколотили первую сваю нового комплекса.

В честь хоккейного клуба «Торпедо»в Нижнем Новгороде названо мороженое, прохладительный напиток, есть даже целый автобус автобусов, оборудованный болельщиком команды Александром Васиным под настоящий клубный музей на колесах.

Строительство ЖК "Торпедо".hctorpedo.ru vk.com/torpedonn facebook.com/hctorpedo twitter.com/torpedonn instagram.com/hctorpedo Одноклассники ok.ru/hctorpedo

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