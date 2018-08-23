2018-08-23T17:19:02+03:00
Общество

Необычный авто-флешмоб прошел в Нижнем Новгороде

Нижегородцы на своих автомобилях выстроились в виде российского флага
Юлия ДАНЧЕНКО
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Необычный авто-флешмоб прошел в Нижнем НовгородеНеобычный авто-флешмоб прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Необычный флешмоб прошел 22 августа в День российского флага. На открытой стоянке напротив стадиона «Нижний Новгород» собралось около 50 машин белого, красного и синего цветов, которые аккуратно выстроились в три ряда в виде российского флага. На площадке играла музыка нижегородских поп и хип-хоп групп, девушки раздавали ленточки с российским триколором и объясняли значения каждого из цветов, кто-то фотографировался в специальной фотозоне с гордо реющим флагом, а кто-то безудержно танцевал, заражая своим танцем всех прохожих.

Необычный авто-флешмоб прошел в Нижнем Новгороде. Фото: НРО "Единая Россия"

Необычный авто-флешмоб прошел в Нижнем Новгороде. Фото: НРО "Единая Россия"

- Здесь очень весело! – рассказала одна из участниц. – я приехала со своим молодым человеком на машине. Было интересно посмотреть, получится ли построить российский флаг из машин. Но не ожидала, что здесь будет столько развлечений.

Во время праздника работали интерактивные площадки, прошел мастер-класс по современным танцам, была организованна и интеллектуальная викторина, а в зоне «кола-понг» участники боролись за подарочные сертификаты от нижегородских фудтраков.

Необычный авто-флешмоб прошел в Нижнем Новгороде Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Необычный авто-флешмоб прошел в Нижнем НовгородеФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Поздравить нижегородцев, которых собрала НРО «Едина я Россия» приехал и депутат Госдумы Денис Москвин.

- Все самые великие события наша страна переживает под гордо развивающимся флагом. Сегодня российский триколор – не просто официальный государственный символ, это то, что объединяет всех нас, и заставляет уважать нашу страну во всем мире, - отметил Денис Москвин. - Мы решили отметить этот праздник ярко и масштабно. Надеюсь, эту акцию нижегородцы запомнят надолго. Но самое главное - это та духоподъемная идея, которая собрала сегодня столько людей. Наши жители гордятся своей страной, и это, конечно, очень радует.

Частичку праздника организаторы пытались донести до большинства нижегородцев. И весь день волонтеры раздавали ленточки с триколором по всему региону.

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