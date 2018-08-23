2018-08-23T17:52:43+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Не расслабляться! Клещи не дремлют

В этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской области
Роман ДОБРОЛЮБОВ
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В этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской областиВ этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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О ситуации с укусами клещей в регионе рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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Роспотребнадзор: Не расслабляться! Клещи не дремлют

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