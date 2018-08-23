Не расслабляться! Клещи не дремлют
В этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской области
В этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской областиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
Изменить размер текста:
О ситуации с укусами клещей в регионе рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.
Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!
Роспотребнадзор: Не расслабляться! Клещи не дремлют
00:00
00:00