Не расслабляться! Клещи не дремлют

23 Авг. 10:00 2018-08-23T17:52:43+03:00

В этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской области Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В этом году от кровососов пострадали 8 тысяч жителей Нижегородской области

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О ситуации с укусами клещей в регионе рассказала начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области Марина Шарабакина на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

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