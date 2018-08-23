На Молитовском мосту вспыхнул грузовик

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-23T15:57:23+03:00

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В Нижнем Новгороде на Молитовском мосту загорелся грузовик. Об этом «Комсомольской правде» сообщили очевидцы с места происшествия.

Инцидент произошел около 15:35 23 августа. На место выехали пожарные.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области, в результате возгорания никто не пострадал. На данный момент спасатели ликвидируют огонь.

Подробности и причины случившегося выясняются.

Напомним, в июле жители поселка Народный в Сормовском районе жаловались на постоянные пожары. Они случались там едва ли не через день на протяжении нескольких месяцев. Кто поджигал - неизвестно. Видео и фото с полыхающими сараями, появляющиеся в социальных сетях то и дело, тому подтверждение. Жители перепуганы и почти перестали спать по ночам: бдят, чтобы не дай бог пламя от очередного полыхающего строения не перекинулось на их жилище.