2018-08-23T14:09:22+03:00
Общество

На улице Окская Гавань в Нижнем Новгороде ограничат движение

Здесь будет проводиться реконструкция железнодорожных путей
Юлия ДАНЧЕНКО
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На улице Окская Гавань в Нижнем Новгороде ограничат движениеНа улице Окская Гавань в Нижнем Новгороде ограничат движениеФото: Ирина ПОТЕРЯ
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Нижегородских автомобилистов ждут новые трудности. В связи с реконструкцией железнодорожных путей движение на улице Окская Гавань планируется ограничить с 24 августа по 25 августа, сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода. Перекрывать дорогу не будут, но проезжая часть будет сужена.

На улице Окская Гавань в Нижнем Новгороде ограничат движение. Фото: ЦОДД

На улице Окская Гавань в Нижнем Новгороде ограничат движение. Фото: ЦОДД

Кроме того, в Нижнем Новгороде 23 августа не работает четыре светофора, что создает дополнительные трудности и для атомобилистов, и дя пешеходов.

На техническом обслуживании находятся светофоры на улице Коминтерна, остановка «Станция Варя» и на проспекте Ленина, главная проходная ГАЗ.

Отключен светофор на Московском шоссе, остановка « Металлургическая» с 9.00 до 17.00, а также с 08.00 до 17.00 не будет работать светофор на улица Тимирязева возле детской поликлиники.

Будьте внимательны и не забывайте о правилах дорожного движения.

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