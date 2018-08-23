СЕГОДНЯ 12:00 2018-08-23T12:21:20+03:00

Две пропавшие 13-летние девочки найдены в Нижегородской области

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В среду, 22 августа, две 13-летние девочки Карина Карика и Полина Гусева ушли из дома в поселке Мулино Володарского района, сообщил ПСО «Волонтер НН».

По данным Следственного комитета по Нижегородской области девочки живут в соседних домах на улице Гвардейской в поселке Мулино. Они учатся в одном классе и являются подругами. Раньше из дома не уходили.

Приметы Карины Кариковой: рост 162 сантиметра, плотное телосложение, волосы прямые темно-русого цвета, глаза карие. Была одета в красно-черную ветровку, белую футболку, черные джинсы и белые кроссовки. При себе у нее был белый спортивный рюкзак.

Приметы Полины Гусевой: рост 163 сантиметра, плотное телосложение, волосы русые, кудрявые ниже плеч, глаза карие. Была одета в темно-зеленую (хаки)куртку, черные джинсы и черные кроссовки. При себе имела черный портфель.

К счастью, девочек уже нашли живыми и здоровыми.