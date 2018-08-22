Расписание матчей 5-го тура РПЛ сезона 2018-2019: «Уфа» – «Зенит» и другие матчи 5-го тура Премьер-лиги

22 Авг. 11:45 2018-08-23T13:02:32+03:00

«Спартак» сразится с «Динамо», «Локомотив» столкнется на поле с «Анжи», а соперником «Рубина» станет ЦСКА: расписание матчей 5 тура РПЛ сезона 2018-2019, трансляции, прогнозы, интриги

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«Комсомолка» публикует расписание матчей 5-го тура РПЛ сезона 2018-2019. «Уфа» рискнет прервать победную серию «Зенита», «Локомотив» попытается доказать свой чемпионский статус, а «Оренбург» попробует укрепить свое положение в матче с «Краснодаром»

24 августа (пятница)

«Арсенал» - «Ростов». 19:30

Пятый тур РПЛ откроет матч тульского «Арсенала» с «Ростовом». Встреча состоится на 20-тысячном стадионе «Арсенал» в центре Тулы.

По итогам четырех туров «Арсенал» набрал четыре очка: сначала сыграл вничью с московским «Динамо», потом уступили «Зениту» (0:1), в третьем туре одержали победу над «Ахматом» (3:1) и, наконец, крупно проиграли ЦСКА (0:3).

«Ростов» в нынешнем чемпионате пока чувствует себя гораздо увереннее – в настоящее время подопечные Валерия Карпина располагаются на четвертой строке турнирной таблицы с девятью очками. «Желто-синие» успели обыграть «Ахмат» и ЦСКА, уступить «Крыльям Советов» и разгромить красноярский «Енисей».

В прошлом сезоне «Ростов» и «Арсенал» встречались дважды, и оба матча завершились с равным счетом 2:2.

25 августа (суббота)

«Урал» - «Ахмат». 14:00

Матч между екатеринбургским «Уралом» и грозненским «Ахматом» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена», вмещающем более 35 тысяч зрителей.

«Урал» в настоящее время является одним из аутсайдеров чемпионата, занимая 15-е место. Первый балл чемпионата уральцам удалось набрать лишь в третьей домашней игре после московского «Динамо», закончившейся ничьей (1:1). До этого «Урал» уступил «Анжи» (0:1) и «Краснодару», а в четвертом туре был разгромлен «Зенитом» (1:4).

У грозненского «Ахмата» ситуация чуть получше – он располагается на одиннадцатом месте с четырьмя баллами. В первом матче сезона «бело-зеленые» уступили «Ростову» (0:1), во второй игре обыграли в домашнем матче «Енисей» (1:0), в третьем туре проиграли «Арсеналу» (1:3). Четвертый тур закончился для «Ахмата» ничьей с «Рубином» (1:1).

Личные встречи прошлого сезона завершились победой «Урала» дома (2:0) и нулевой ничьей в Грозном.

«Рубин» - ЦСКА. 16:30

Матч состоится на стадионе «Казань Арена», вмещающем 45 тысяч зрителей.

Казанский «Рубин» занимает в текущем чемпионате восьмую позицию после победы над «Краснодаром», ничьих с «Динамо» и «Ахматом» и поражения от «Зенита».

ЦСКА начали с нулевой ничьей в Самаре с «Крыльями Советов» и внезапного домашнего поражения от «Ростова». В третьем туре армейцы сыграли вничью с «Енисеем», и лишь в четвертом матче «красно-синим» удалось одержать первую победу, разгромив «Арсенал».

В личных встречах минувшего сезона команды обменялись выездными победами.

«Спартак» -«Динамо». 19:00

Матч состоится в Москве на 45-тысячном стадионе «Открытие Арена».

Московский «Спартак» с 10 очками занимает сейчас вторую позицию в турнирной таблице. «Красно-белые» успели одержать победы над «Оренбургом», «Анжи» и «Краснодаром» и сыграть вничью с действующим чемпионом России «Локомотивом».

У «Динамо» ситуация обстоит немного хуже, они в таблице лишь на шестом месте. Матчи с «Арсеналом», «Рубином» и «Уралом» закончились для москвичей ничейным результатом, и лишь в четвертом туре клубу удалось одержать первую победу, разгромив в домашнем поединке «Уфу».

В прошлом чемпионате первая встреча завершилась вничью (2:2), а во второй игре победило «Динамо».

26 августа (воскресенье)

«Оренбург» - «Краснодар». 14:00

Матч состоится в Оренбурге на стадионе «Газовик», вмещающем всего 6,5 тысяч зрителей.

В настоящее время «Оренбург» с девятью очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице после единственного поражения от московского «Спартака» и трех побед над «Крыльями Советов», «Локомотивом» и «Анжи».

«Краснодар» держится сейчас на пятом месте: в первом матче «быки» уступили «Рубину», затем обыграли «Урал» и «Уфу» в выездных матчах и уступили «Спартаку».

В прошлом сезоне обе встречи команд завершились с одинаковым счетом 1:0.

«Уфа» - «Зенит». 16:30

Матч состоится на стадионе «Нефтяник» в столице Башкортостана.

«Уфа» начала с нулевой ничьей в матче против «Локомотива», во втором туре обыграла «Анжи», а затем уступила «Краснодару» и «Динамо».

«Зенит» в настоящее время является абсолютным лидером турнирной таблицы – после четырех игр на их счету четыре победы: над «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином» и «Уралом».

В личных встречах прошлого сезона дважды победил «Зенит» со счетом 2:1 и 3:0.

«Локомотив» - «Анжи». 19:00

Матч состоится на стадионе «РЖД арена», вмещающем 27 тысяч зрителей.

«Локомотиву», действующему чемпиону Премьер-лиги, первую победу в этом сезоне удалось одержать лишь в четвертом туре, обыграв «Крылья Советов». До этого «железнодорожникам» пришлось сыграть вничью с «Уфой» и «Спартаком» и потерпеть поражение от «Оренбурга».

«Анжи» пока также удалось одержать лишь одну победу – над «Уралом». В остальных матчах «орлы» потерпели поражение – от «Уфы», «Спартака» и «Оренбурга».

В прошлом сезоне в обеих играх победил «Локомотив».

27 августа (понедельник)

«Енисей» - «Крылья Советов»

Матч пройдет на стадионе «Центральный» в Красноярске. Арена после реконструкции вмещает 22 500 зрителей.

«Енисей» в настоящее время занимает последнее место в таблице, потерпев поражение от «Зенита», «Ахмата» и «Ростова» и забив единственный гол в матче с ЦСКА.

«Крылья Советов» располагаются на двенадцатом месте турнирной таблицы после домашней ничьей с ЦСКА, поражения от «Оренбурга», победы над «Ростовом» и поражения от «Локомотива».

В прошлом сезоне команды одержали домашние победы друг над другом с одинаковым счетом 1:0.