Наталья Водянова задала каверзный вопрос знатокам моды
На своей страничке в социальной сети Наталья Водянова выложила фотографию в странном одеянии. После чего написал вопрос, обращаясь к своим подписчикам.
- Знатоки, внимание вопрос. Спрашивает Наталья В. из Автозовод, Нижний Новгород: что у меня на голове? А) шелковая простыня? Б) пиратский флаг В) детские колготки, - шутливо подписала она свое фото.
Абсолютное большинство подписчиков оценило шутку Натальи и решили подыграть ей, согласившись с вариантом «колготки».
- Похоже на колготки великана, которыми можно обмотаться с головы до ног, - посмеялась ryabusap.
- А хорошо сказали! Браво! Я тоже думаю, что детские колготки. Быть может, и женские. Сейчас так много разных фактур и украшений во всех колготках, что женских, что детских, что при правильном креативе сложно догадаться, что это, вообще- то, были и есть колготки. Хотя, атласная простыня шоколадного цвета тоже может смотреться очень изысканно и богато, - написал bellaaveb@o_lgabelov.
Включившись в игры, подписчики стали высказать и свои варианты.
- Может, это капюшон от водолазки? – предположила nataliyaneugodova.
- Новые модные бинты, - высказала мнение fashioni_stas.
Однако больше всего комментаторов высказывали свое восхищение красотой Натальи Водяновой.
- Ккакая красота! Как Джаконда,только в 21 веке, - написал usa23t_esterВау.
- Потрясающее фото! Что бы там ни было на голове, смотрится великолепно! – восхитилась tibet_ar_dana.