Наталья Водянова задала каверзный вопрос знатокам моды

СЕГОДНЯ 11:00 2018-08-23T11:15:23+03:00

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На своей страничке в социальной сети Наталья Водянова выложила фотографию в странном одеянии. После чего написал вопрос, обращаясь к своим подписчикам.

- Знатоки, внимание вопрос. Спрашивает Наталья В. из Автозовод, Нижний Новгород: что у меня на голове? А) шелковая простыня? Б) пиратский флаг В) детские колготки, - шутливо подписала она свое фото.

Абсолютное большинство подписчиков оценило шутку Натальи и решили подыграть ей, согласившись с вариантом «колготки».

- Похоже на колготки великана, которыми можно обмотаться с головы до ног, - посмеялась ryabusap.

- А хорошо сказали! Браво! Я тоже думаю, что детские колготки. Быть может, и женские. Сейчас так много разных фактур и украшений во всех колготках, что женских, что детских, что при правильном креативе сложно догадаться, что это, вообще- то, были и есть колготки. Хотя, атласная простыня шоколадного цвета тоже может смотреться очень изысканно и богато, - написал bellaaveb@o_lgabelov.

Включившись в игры, подписчики стали высказать и свои варианты.

- Может, это капюшон от водолазки? – предположила nataliyaneugodova.

- Новые модные бинты, - высказала мнение fashioni_stas.

Однако больше всего комментаторов высказывали свое восхищение красотой Натальи Водяновой.

- Ккакая красота! Как Джаконда,только в 21 веке, - написал usa23t_esterВау.

- Потрясающее фото! Что бы там ни было на голове, смотрится великолепно! – восхитилась tibet_ar_dana.