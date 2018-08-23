2018-08-23T10:29:02+03:00
Общество

Александр Мостовой рассказал о том, как его обидели в Нижнем Новгороде

На одном из футбольных матчей с ним случился нервный срыв
Юлия ДАНЧЕНКО
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Александр Мостовой рассказал о том, как его обидели в Нижнем Новгороде. Фото: sport.ruАлександр Мостовой рассказал о том, как его обидели в Нижнем Новгороде. Фото: sport.ru
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Лучшему российскому футболисту 1990-х годов, бывшему полузащитнику сборной России Александру Мостовому 22 августа исполнилось 50 лет. По случаю юбилея он выпустил автобиографию «По прозвищу царь». Портал «Чемпионат» опубликовал выдержки из книги. И оказалось, что самая сильная обида, нанесенная Александру Мостовому, произошла в Нижнем Новгороде, тогда еще Горьком.

Александр Мостовой рассказал о том, как его обидели в Нижнем Новгороде. Фото: football-pitch

Александр Мостовой рассказал о том, как его обидели в Нижнем Новгороде. Фото: football-pitch

– Большинство обид связано с футбольными или же хоккейными поражениями, - написал Александр Мостовой. - Помню, как играли на турнире «Кожаный мяч» в Горьком. Шел полуфинальный матч. Перед его началом мне сказали: если я в этой встрече хорошо сыграю и забью гол, буду признан лучшим игроком турнира. Но соперник оказался не подарок. Нашу команду «возили» всю игру. Пацаны так испугались, что не могли выбраться из своей штрафной. Сгрудились в ней и отбивались. Я один носился впереди и просил лишь о том, чтобы мне выбили мяч – любыми силами. Но у ребят не получалось и этого. Я бегал, злился, кричал, не зная, что делать. Видел, что все ребята, грубо говоря, струхнули. В итоге начал орать буквально на всех – и на своих, и на чужих. Судья не стал долго смотреть и удалил меня в самом начале второго тайма. Он был прав – со мной произошел натуральный нервный срыв. Я долго не мог прийти в себя. И затаил на партнеров огромную обиду. Тот матч мы проиграли 0:1, пропустив решающий мяч ближе к концу встречи. А я долго ни с кем не разговаривал.

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