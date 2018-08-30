Иосиф Кобзон помог вылечить больную раком девочку из Нижегородской области

СЕГОДНЯ 18:50 2018-08-30T19:06:27+03:00

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Иосиф Кобзон был фигурой неоднозначной, но слава о его добрых делах разлеталась по всей России. При этом сам певец не любил об этом говорить. Он помогал молча, без пафоса, никогда не афишируя своих добрых дел и других просил не рассказывать. Но остались свидетели. Один из таких свидетелей нижегородец Александр Седов рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» трогательную историю, которая произошла на его глазах в 2002 году.

Иосиф Кобзон приехал в Нижний Новгород на концерт, который проходил в ДК «ГАЗ». После концерта в коридоре собралась толпа людей. Все просили автограф, дарили цвета. Подарила букет и маленькая девочка.

- Лысая, в косыночке, с обостренными глазами, девчушка протянула букет сирени, - вспоминает Александр Седов. – После чего мама ребенка попросила Иосифа Давыдовича помочь. У девочки был рак. Он тут же попросил у помощника телефон, позвонил главврачу онкоцентра на Каширке и вопрос был решен. Безо всяких пафосных слов. После чего он сказал: «Собирайтесь, не теряйте время, завтра утром вы должны быть там».

И девочка с мамой действительно на следующий день оказались в «Российском онкологическом научном центре имени Н.Н.Блохина» Минздрава России на Каширском шоссе.

Ситуация в семье Кузнецовых, которой помог Иосиф Кобзон, была очень тяжелая. Женщина осталась вдовой с четырьмя детьми, средняя из которых тяжело болела. При этом лечение, которое ей оказывали, то ли не помогало, то ли девочка его очень плохо переносила. Жили они в области. Где именно Александр за давностью лет уже не помнит, единственное, что он смог вспомнить, что их деревня была далеко от Нижнего Новгорода. В этот день они приехали в Нижний Новгород и жили на улице Мончегорской в Автозаводском районе.

- Не знаю, почему они в такой тяжелой ситуации решили прийти на концерт и попросить помощи именно у Кобзона, - недоумевает Александр Седов. – Может быть, другого выхода уже не было, может быть, это уже была последняя надежда, а Иосиф Давыдович всегда был человеком неравнодушным к чужой беде. Тогда меня эта история поразила. Кобзон мне казался монументальным, недосягаемым - маршал советской песни, как его называли коллеги. И мне казалось, что он очень далек от простых людей. Но оказалось, что очень близок.

Все расходы за лечение Иосиф Кобзон взял на себя. Девочка долгое время лечилась в московском онкоцентре. И лечение ей помогло.

- Мне очень хотелось рассказать об этой истории на радио, - вспоминает Александр Седов. – Но Иосиф Давыдович просто отрезал: «Нет. Я не хочу об этом говорить. Я певец, вот и спрашивайте меня про песни».