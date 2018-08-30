Дети ломают ноги на детской площадке для инвалидов в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 16:30 2018-08-30T16:53:46+03:00

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Не только Нижний Новгород, но и близлежащие города стали поворачиваться лицом к инвалидам. Вот и в Дзержинске в парке «Радуга» установили специализированную детскую площадку с каруселями для инвалидов колясочников, то есть с пандусами, которые примыкают к самим качелям. Но вместо детей инвалидов на каруселях крутятся здоровые дети, которые спрыгивают с крутящихся качелей на пандус.

- В первый же день один из тренажеров уже сломали, - написал в социальной сети неравнодушный дзержинец. - Сегодня попытался объяснить взрослым мамам-тетям, что это все установлено для инвалидов, что детишкам здоровым эти качели могут быть опасны. Но все бесполезно. «И что? Они же хотят кататься», - отвечают они. И главное, если что-то случится, эти мамы и бабушки побегут в прокуратуру, с криком – не предупредили, не оградили, не уберегли. Ведь кто-то же должен быть виноватым.

Качели действительно оказались опасными для здоровых детей. По свидетельствам местных жителей, один из детей сломал на них ногу.

Специализированную детскую площадку в парке «Радуга» установили 25 августа.

- Площадка установлена в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды», - рассказала «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» в директор МБУ «Город» Арина Ражина. - Инициатива ее установки принадлежит, в том числе дзержинской общественной организации инвалидов «ПараПлан». 18 марта жители методом голосования выбрали данный проект для реализации.

Однако площадка еще не закончена. По словам Арины Ражиной, срок исполнения контракта - 31 августа. Сейчас на тренажерах размещены стикеры со знаком «Инвалид», которые означают, что данные тренажеры предназначены для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, перед открытием площадки местные жители были проинформированы о том, что она предназначена для инвалидов.

Арина Ражина заверила, что в ближайшее время на площадке будут установлены аншлаги, где поясняется, какие группы мышц развивают те или иные тренажеры, для какого возраста они предназначены, также будут размещены отдельные пометки о том, что опасно использовать специализированные тренажеры людям, не имеющим ограниченные возможности.

- Качели должны быть безопасны для всех! Как можно разделять людей на инвалидов и здоровых? Никто, никогда не будет этого делать, - возмутился Иван Тепляшин. - Как нужно было сделать, чтобы было безопасно? Пандус должен быть круговой вокруг всей карусели, зазор между каруселью и пандусом минимально возможный! Плюс, он должен быть не из фанеры, а бетонный и покрыт тем же покрытием, что и площадка.

- Вот же досада. Вы, здоровенькие детки, идите на парковые платные аттракционы! – негодовала Альбина Короткова. - А здесь.. это не про ВАС! Дети есть дети, им не понять еще, что это инвалидам! Оградите тогда забором и посадите тетку туда, чтобы чужих не пущала!

- А причём тут здоровые дети и инвалиды, - недоумевает Ольга и Николай. - Дети они и есть дети, пусть все вместе играют и общаются, дружат, катаются на качелях. Сломать что-либо могут любые детки. Сами своих деток огораживаете от обычных детей. И это не правильно.

- Дети практически все одинаковые, - написала Наталия Горбунова. - Речь о том, что качели не предназначены для здоровых ребятишек и в дополнение родители должны объяснить это своим детям. Своему я расскажу на каких качелях ему лучше кататься, а еще проще, не поведу на площадку для него не предназначенную.

Напомним, точно такая же история произошла с детской площадкой для инвалидов, которую построили в микрорайоне Мещерское озеро в Нижнем Новгороде. Прыгая на специализированных каруселях, несколько детей сломали ноги, после чего родители написали жалобу на опасные качели. Долгое время чиновники думали что же делать с этой площадкой. В результате было решено развесить аншлаги, которые бы предупреждали об опасности.