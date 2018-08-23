2018-08-23T12:45:26+03:00
Общество

Денис Лабуза: Успех нижегородских предприятий НХП зависит от культурной и спортивной событийности в Нижнем и области

Магазин «Нижегородский сувенир» занял четвертое место в России как лучший магазин сувениров в рейтинге УЕФА
Эльвира ОСИПОВА
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Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза.Член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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«Успех нижегородских предприятий НХП зависит от культурной и спортивной событийности в Нижнем и области», - заявил член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза, комментируя новость о том, что магазин «Нижегородский сувенир» занял четвертое место в России (после магазинов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани) как лучший магазин сувениров в рейтинге УЕФА.

«Магазин «Нижегородский сувенир» продал за четыре недели чемпионата (с первой игры ЧМ в Нижнем до последней) - 1200 матрешек!- сообщил агентству член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза. - Фактически, это почти полугодовая выручка за данный товар. Причем матрешки пользовались настолько большой популярностью у иностранных болельщиков, что продавались не только семеновские и ковернинские матрешки с аутентичной росписью, не только полхов-майданские также в классическом стиле, но и матрешки, расписанные по современным мотивам - с миньонами,с портретами футболистов различных сборных. Не удивительно, что магазин «Нижегородский сувенир» занял четвертое место в России (после магазинов Москвы, Санкт-Петербурга и Казани) как лучший магазин сувениров в рейтинге УЕФА. Что на днях было подтверждено официальным дипломом. Все это приводит к мысли о том, что турпотоки в центре города и на Большой покровской зависят от спортивной и культурной событийности областного центра, и эта событийность также должна быть заложена в программе развития нижегородских народных художественных промыслов».

Разработка соответствующей программы, по мнению Дениса Лабузы, сегодня является необходимостью.

«Нижегородские народные художественные промыслыдолжны стать идентификацией Нижегородской области. Ведь сегодня для иностранцев хохлома, например - это Россия, у них нет представления, что хохлома - это наш регион», - говорит член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области.

По словам Дениса Лабузы, популяризация среди туристов изделий нижегородских НХП - это большое поле для совместной работы как комитета по развитию предпринимательства при Торгово-промышленной палате Нижегородской области, так и нового директора департамента по развитию туризма и народных художественных промыслов Алексея Алёхина.

«Мы уже провели несколько рабочих встреч,и мне приятно отметить, что Алексей Алёхин не просто открыт к обсуждению проблематики, но и сердцем болеет за отрасль НХП. Потому что сегодня есть несколько острых вопросов, которые нужно решать, - говорит Денис Лабуза. - И первый из них - сохранение льгот для предприятий-производителей народных художественных промыслов, на федеральном уровне (сегодня их дает минпромторг РФ) и возрождение тех льгот, которые ранее были на областном уровне. В свое время областной бюджет возмещал предприятиям НХП производственные затраты на электричество, газ - подставлял дружеское плечо производству, и это было правильным решением. Второй насущный вопрос - необходимость продумать и разработать программу по сбыту НХП. Согласитесь, всего три специализированных магазина которые торгуют продукцией НХП - это маловато для города-миллионника. И то магазины держатся только на людях, которые по-настоящему переживают за наши промыслы. Потому что, как вы понимаете, доходность магазинов, торгующих алкоголем и продуктами, гораздо выше. А такие события, как чемпионат мира по футболу, простимулировавший прибыль этих точек, бывают, к сожалению, не каждый год».

По мнению Дениса Лабузы, производители НХП также должны задуматься о разработке более гибкой ценовой и маркетинговой политики.

«Цена на хохломские шахматы, приближающаяся к 40тысячам рублей, на мой взгляд, завышена. Расписное дерево - не вечный материал, он через 10 лет выгорит, а через 20 лет потрескается, - говорит член Правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области. - Спрос на товар тоже необходимо изучать более системно. К примеру, последний раз прихожу в «Нижегородский сувенир» и отмечаю, что все больше товаров из бересты - посуды, шкатулок, панно. Оказывается, пользуется большим спросом. Спрашиваю - кто производит? И слышу в ответ - Томск. Это в нашей-то Нижегородской области, где столько мастеров-резчиков, где в больших объемах березу перерабатывают в фанеру, а кору при этом просто выбрасывают на свалку - раздел «товары из бересты» заполнен предпринимателем из Томска! В то же время нижегородские производители жалуются, что у них все склады забиты нереализованной продукцией».

По словам Дениса Лабузы, Торгово-промышленная палата Нижегородской области может стать той площадкой, на базе которой будет сформирована новая программа комплексного развития нижегородских народных художественных промыслов.

«Областная ТПП сегодня - площадка объединяющая и независимая, - говорит Денис Лабуза. - Ее уже успела оценить команда нового главы Нижегородского региона, который не раз демонстрировал современный и комплексный подход к решению различных производственных проблем области», - заключил Денис Лабуза.

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