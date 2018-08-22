Пропал еще один ребенок среди бела дня: в Богородске ищут 9-летнюю Машу Люлину

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-22T12:54:36+03:00

Маша пропала 20 августа, когда гуляла на детской площадке. Фото: соцсети

Девочка гуляла на детской площадке и исчезла

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В то время, как в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Марии Ложкаревой, 20 августа в Богородске пропал еще один ребенок, причем среди бела дня. 9-летняя Маша Люлина утром пошла к своей бабушке, около 11 часов вышла погулять на детской площадке и исчезла.

Мама и бабушка девочки в шоковом состоянии, поиски ведут волонтеры и военные.

Приметы Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки. Особые приметы: сутулится.

Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».

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