2018-08-22T12:54:36+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Пропал еще один ребенок среди бела дня: в Богородске ищут 9-летнюю Машу Люлину

Девочка гуляла на детской площадке и исчезла
Алексей КАЗАКОВЦЕВДмитрий ЯКОВЛЕВ
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Маша пропала 20 августа, когда гуляла на детской площадке. Фото: соцсетиМаша пропала 20 августа, когда гуляла на детской площадке. Фото: соцсети
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В то время, как в Нижегородской области продолжаются поиски 13-летней Марии Ложкаревой, 20 августа в Богородске пропал еще один ребенок, причем среди бела дня. 9-летняя Маша Люлина утром пошла к своей бабушке, около 11 часов вышла погулять на детской площадке и исчезла.

Мама и бабушка девочки в шоковом состоянии, поиски ведут волонтеры и военные.

Приметы Маши: телосложение худощавое, рост 130 см, волосы светло русые, глаза голубые. Была одета в розовую футболку, сиреневую кепку, сиреневые трико, розовые кроссовки. Особые приметы: сутулится.

Любую информацию о местонахождении девочки просим сообщать волонтерам по номеру: 8-831-291-51-51 или сразу в полицию «102».

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«Ситуация с поисками в Богородске сложная, не хватает опытных волонтеров» - пропала 9-летняя Маша Люлина

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