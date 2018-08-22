Лидия Кравченко: «Открытая наука может стать визитной карточкой Нижнего Новгорода»

СЕГОДНЯ 10:30 2018-08-22T10:39:08+03:00

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25 августа в студенческом городке ННГУ в четвертый раз пройдет фестиваль «42», направленный на популяризацию науки. Организатор фестиваля Лидия Кравченко рассказала о фестивалях под открытым небом, о любви к науке и о лекциях по математике для обывателей.

- Что именно означает популяризация науки, что вы для этого делаете и для кого?

- Дело в том, что для многих людей наука – это, в первую очередь, что-то ассоциирующееся с биологией, математикой – вот этими всеми уроками, на которых мы очень долго сидели, может быть, кто-то скучал и пытался дождаться звонка. На самом деле наша цель – показать, что наука – это целый новый мир, абсолютно волшебный, направленный на то, чтобы изучить то, что происходит вокруг нас. И у нас есть замечательные ученые, которые не только занимаются этой наукой, но еще и готовы рассказывать о том, что происходит в мире науки, чем они конкретно занимаются. Они готовы об этом рассказывать, что самое главное, простым и понятным языком. Наша цель – сделать так, чтобы наука стала немножечко ближе к людям, которые ничего в этом не понимают.

- Вам удалось объяснить, что это интересно – прийти и послушать лекции по математике? Люди стали к вам ходить?

- Да, конечно, у нас растет количество гостей. На первом совсем простеньком фестивале в 2015 году было порядка трех тысяч человек. На прошлом фестивале было около семи тысяч человек. Потихоньку, полегоньку, количество посетителей растет. Многие приходят из года и год, и, мне кажется, это очень здорово.

- Мы говорим о фестивале, о том, что там внутри. А что люди видят, когда туда приходят? Это уроки, эксперименты? Что там?

- Ну, не совсем так. «42» - это научно-популярный опен-эйр – фестиваль на открытом воздухе. Он первый и пока единственный в Нижнем Новгороде. Как только люди оказываются в студенческом городке ННГУ, наверное, у тех, кто там впервые, могут разбежаться глаза, потому что там на этой большой территории работают сразу несколько площадок. Наша основная площадка находится у третьего корпуса, там выступают ведущие популяризаторы России, такие, можно сказать, монстры. Это ученые или научные журналисты. Кроме того, в разных точках студгородка работают и другие зоны, например, детская зона с научными мастер-классами. То есть можно приходить с детьми, которые смогут посмотреть, как работают 3D-принтеры, пообщаться со зверушками в живом уголке. Там множество других точек, таких, как гуманитарный лекторий, кинотеатр под открытым небом, в котором можно посмотреть детскую научную анимацию и научно-популярные фильмы, и выбрать программу, которая понравится именно вам.

- Насколько реально, что день, проведенный на научном фестивале, отразится на интересах детей в будущем? Я думаю, все бы этого хотели, хотели бы вырастить новых гениев. Поможет ли это? Или это все-таки больше способ провести хорошо время?

- Конечно, это наша самая большая цель – чтобы какой-нибудь шестилетний мальчик пришел с родителями на фестиваль, а через десять лет пошел на радиофизический факультет. Цель масштабная, но я верю, что любовь к науке обязательно даст свои плоды, если ее заложить в детстве. Нам важно, чтобы и дети, и подростки, и взрослые побеседовали с учеными. Именно поэтому слоган нашего фестиваля в этом году «Беседа о науке на свежем воздухе». Нет ничего лучше, чем пообщаться с настоящим ученым здесь и сейчас, иметь возможность задать ему любой вопрос и понять, что это живой интереснейший человек – хочу быть таким, как он.

- Сложно ли найти настоящих ученых, которые не попадают под стереотип «замкнутого в себе человека»?

- У меня, например, были случаи, когда я общалась именно с такими учеными, но у меня получалось их убедить. Потом они выступали, раскрывались, и оказывалось, что по большей части им все-таки нравится выходить к людям. К публике, которую никто не согнал, люди сами пришли слушать про его астрофизику. Им это приятно. Ученые хорошо относятся к популяризации и идут нам навстречу. Да, есть и те, которых не уговоришь, но это все-таки уже не их проблема, а наша цель.

- Касательно тех больших имен, которых вы привозите из крупных городов. При всей душевности мероприятия, оно маленькое. И например есть аналоги гораздо больших масштабов. Насколько они готовы ехать на небольшой фестиваль? И кто приедет в этом году?

- Когда я говорю о нашем фестивале московским или питерским популяризаторам, они в первую очередь вспоминают о «Гик Пикнике» - это один из самых больших научных популярных фестивалей, который проводится в Москве и в Питере. Во-первых, там платный вход, очень сильна коммерция. Во-вторых, у нас все-таки действительно более камерное событие. Но мне не отказывал еще ни один популяризатор, даже самый крутой и занятой, только из-за того, что мы маленькие. Они всегда говорили, что 5-7 тысяч человек – это очень хорошо для такого города, как Нижний Новгород.

Из интересных в этом году у нас будет один из соразработчиков голосового помощника «Алиса» Александр Крайнов. Он будет рассказывать про искусственный интеллект. Кроме того, у нас будет специалист по теоретической физике Эмиль Ахмедов. Он будет рассказывать про расширяющуюся вселенную, я очень советую не пропускать эту лекцию. Это будет очень мощно!

- В каких городах есть подобные мероприятия? Насколько уникален нижегородский опыт?

- Мы настаиваем на том, что у нас бесплатные мероприятия. В Москве недавно был интересный опыт. На прошлых выходных там был «Гик Пикник». Он изначально запланирован как платное мероприятие, но чуть ли не в последний момент мероприятие стало бесплатным. Людям, которые купили билеты, вернули деньги. Это очень примечательный прецедент.

- У вас есть желание, силы и возможности сделать нижегородский фестиваль больше?

- Да, конечно, нам бы этого очень хотелось. Но парк науки ННГУ – это структурное подразделение университета, а наши силы все-таки ограничены во всех смыслах. У нас небольшая команда, небольшие ресурсы. Мне бы хотелось привлечь команду наших новых мэра и губернатора. Если в будущем у нас это получится, то можно сделать что-то большое и стоящее. Запрос большой, я вас уверяю. Это бы привлекло людей из других городов.

- Если публика хочет этого, может ли Нижегородская область прославиться именно теми учеными, той наукой, которая у нас сейчас есть? В каком мы состоянии?

- Я не могу судить по качеству науки, но у нас есть ННГУ, есть Саров, с физикой и астрофизикой у нас все в порядке. Если вспомнить историю нашего города, он ведь наукоемкий и всегда таким был. Поэтому если сделать визитной карточной открытую науку, а не просто науку, - это было бы очень здорово. Тем более у нас для этого все есть. Пока я просто пытаюсь объединять все это на нашем фестивале.