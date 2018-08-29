СЕГОДНЯ 16:10 2018-08-29T16:14:36+03:00

Горячую воду в Нижнем Новгороде больше не будут отключать Фото: Валерий ШАХОВ

Летние отключения могут уйти в прошлое уже через три года

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Отключения горячей воды летом уже давно вошли в российский фольклор. Но сколько бы над этим не смеялись, привыкнуть к этому невозможно. И никакие напоминания домоуправляющей компании не помогают подготовиться к тому, что на несколько недель приходится возвращаться во времена отсутствия водопровода и греть воду в кастрюльке, а потом поливать себя черпачком. И если у детей это вызывает смех, то у взрослых только раздражение. Не помогает и полумера, когда период отключения разделили на три части. Но, видимо, в скором времени этим пережиткам прошлого придет конец.

На своей страничке в социальной сети глава Нижнего Новгорода Владимир Панов рассказал, что уже через три – пять лет в городе перестанут отключать горячую воду.

- В течение трех, максимум пяти лет «Теплоэнерго» должно оборудовать дома нижегородцев индивидуальными тепловыми пунктами (ИТП), которые позволят отказаться от традиционного отключения горячей воды в летний период, - написал Владимир Панов.

По словам градоначальника, это уже подтвердил руководитель «Теплоэнерго» Илья Халтурин.

- Индивидуальные тепловые пункты нужны и опыт других городов говорит, что с их помощью можно не только уйти от летнего отключения горячего водоснабжения, но и повысить качество горячей воды, - рассказал «Комсомольской правда» - Нижний Новгород» Александр Котельников. - Других более дешевых вариантов нет.

Однако заместитель председателя комиссии по городскому хозяйству в городской думе Нижнего Новгорода Владимир Аношкин считает, что нет необходимости строить по всему городу индивидуальные тепловые пункты.

- Где-то есть источники, которые позволяют укоротить время ремонта, можно вывести один, а другой источник может подавать горячую воду. У «Теплоэнерго» много котельных, одну вывели, другая может перекрыть, - рассказал «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» Владимир Аношкин.

Тем не менее, по словам Александра Котельникова, такие тепловые пункты уже доказали свою эффективность. Они были установлены в Риге и Казани. В Татарстане с задачей справились всего за один год. А в Риге установка тепловых пунктов растянулась на три года.

Единственное, что смущает Александра Котельникова, что эти ИТП будет строить «Теплоэнерго».

- Индивидуальные тепловые пункты - это домовое имущество граждан, - объяснил депутат. -У «Теплоэнерго» отсутствуют источники финансирования и правовые основания что-либо делать внутри жилых домов, а именно там будут устанавливаться тепловые пункты.

По мнению Александра Котельникова, необходимо разработать программу установки ИТП и определить источник финансирования.

- Технологично все понятно, с точки зрении организационно-финансово ясности никакой нет, - сказала Александр Котельников.

По мнению же Владимира Аношкина, все это должно делаться за счет ресурсников, так как в тарифах уже предусмотрены составляющие на эти цели.

- Из года в год эти средства закладываются. Другое дело, как они используются. Может, у них давно накопились деньги, которые сейчас можно пустить на решение этого вопроса, принять меры и уйти от этих отключений.

Но пока вопрос установки индивидуальных тепловых пунктов в Нижнем Новгороде не обсуждался ни на совещаниях в администрации города, ни на заседаниях городской думы.

- Сейчас мы находимся в стадии обсуждения и понимания необходимости данных действий, - напомнил Александр Котельников. – Для того чтобы начать реализовывать проект необходимо прийти к пониманию того, что нам нужно, что мы хотим делать и мы хотим сделать это таким образом. И тогда все можно сделать достаточно быстро.

При этом после установки индивидуальных тепловых пунктов плата за горячую вода не должна вырасти. Единственный момент, люди будут больше потреблять горячей воды – отключений же не будет. В результате общая сумма все же немного подрастет.