2018-08-23T19:07:02+03:00
Общество

Народные танцы, чтение стихов и традиционный шпагат: как проходил кастинг конкурса «Мисс Нижний Новгород – 2018»

В отборе участвовали танцовщицы, юрист, фотограф, ветеринар, бухгалтер и гимнастка [фото]
Анастасия НАЗАРОВА
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В финал конкурса прошло 24 девушкиВ финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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- Выходите сюда, улыбаетесь. Мы что-то спросим, а, может, нет. Если говорим «Спасибо, до свидания», значит, сегодня не ваш день, - по-деловому сообщила Екатерина Чудакова, директор конкурса «Мисс Нижний Новгород». - Если просим пройти в ложу - вы вышли в финал. Поехали?

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Так начался отбор финалисток XXIII конкурса красоты, в котором участвуют девушки в возрасте от 16 до 25 лет, ростом не ниже 168 сантиметров и непременно без штампа о действующем браке в паспорте.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

О том, что каждая - не иначе как героиня, участницам сообщили в самом начале, еще до выхода на сцену.На кастинг 23 августа попытать удачу пришли студентки, танцовщицы, юрист, бывшая баскетболистка, фотограф, ветеринар, страховой агент, бухгалтер, школьница, гимнастка и даже Снегурочка (роль у нее такая). Но больше всего, конечно, моделей: начинающих и «с багажом». Самой юной - всего шестнадцать, самой взрослой - двадцать пять.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я бы в ваши годы на такое не осмелилась, потому что утопала в комплексе неполноценности, - разоткровенничалась главная по красавицам.

Девушки заулыбались и, кажется, приосанились. Сработало. Теперь можно и в купальниках дефилировать. Одна, вторая, третья… В «победную» ложу справа от жюри следовали одна за другой.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Мне кажется, мы сегодня всех возьмем, - испуганно произнесла Чудакова.

А чтобы этого не произошло, члены жюри начали оценивать не только внешние данные и походку, но и таланты. Сказала, что танцуешь? Танцуй! Хорошая растяжка? Садись на шпагат. Стихи читаешь?

- Будь, пожалуйста, послабее. Будь, пожалуйста. И тогда подарю тебе я чудо запросто… - начала одна из участниц. Жюри, что называется, выпало в осадок.

- Могла ли я представить, что услышу на кастинге Роберта Рождественского, - восхитилась директор конкурса.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Некоторым же не пришлось ни читать стихи, ни кружиться в танце. Татьяну в простой белой майке и синих джинсах организаторы конкурса заприметили еще на входе. Девушка пришла вместе с подружкой, которая решилась поучаствовать в кастинге. Конечно, ни купальника, ни обуви на высоких каблуках у нее не оказалось. И все равно вышла в финал!

- Все, девочки, вы прошли. Но основной состав определится после пары тренировок, - сообщила Екатерина Чудакова.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

Затем члены жюри вызывали к себе каждую конкурсантку по отдельности.

- Улыбаешься отлично. Проходишь в финал, но фактически можешь быть запасной, потому что финалисток всего двенадцать, а вас двадцать четыре! - заявила режиссер Ирина Чернышева одной из красавиц.

А другой девочке с женственным, мягким телом член жюри посоветовала привести себя в тонусную форму. Та радостно кивнула и побежала в спортзал. И так было с каждой. Никакого кокетства и пустых надежд. Четко и по делу.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Впереди девочек ждет еще один отбор - его проведет наш главный хореограф Наталия Харычева. У нее суперзадача - сделать шоу с теми, кого она выберет. И она сюсюкаться не будет, - рассказала директор конкурса.

В финал конкурса прошло 24 девушки Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В финал конкурса прошло 24 девушкиФото: Роман ИГНАТЬЕВ

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