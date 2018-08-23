Два тромба и опущенная диафрагма: 10-летнего Ираклия, ставшего «заложником» грузинской больницы, срочно прооперировали

СЕГОДНЯ 12:20 2018-08-23T12:24:30+03:00

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10-летний Ираклий из Дзержинска, который почти месяц находится в грузинской больнице, был экстренно прооперирован 22 августа. Родители мальчика пытались перевезти тяжелобольного ребенка на родину, однако решить вопрос с транспортировкой не удалось.

Напомним, Наталья Миклютина и Тамаз Лекиашвили вместе со своим сыном Ираклием отправились на отдых в Тбилиси. Несмотря на то, что у мальчика порок сердца (он перенес три операции), поначалу чувствовал себя хорошо. Однако на второй день у него появилась острая боль в животе. Врачи местной больницы поставили диагноз - непроходимость кишечника, ставшая следствием спаечного процесса после аппендицита, который ему удалили год назад. Так ребенок оказался в реанимации.

Ребенок мечтал о том, как будет гулять по тбилисским улочкам и купаться в мореФото: СОЦСЕТИ

- Его срочно прооперировали, и поначалу все было хорошо, но потом упало давление… - вспоминает Наталья. - В ходе обследования обнаружили в сердце тромб. Вдобавок ко всему у сына отек легкого, жидкость выходит через дренаж.

На тот момент требовалась еще одна операция, стоимость которой - 13 тысяч долларов. У родителей мальчика таких денег нет, да и в Нижегородской области их ждут свои специалисты, которые точно знают, что и как делать с больным. В итоге все уперлось в транспортировку Ираклия.

- Для перевозки сына нужны специальные условия. Я написала в Минздрав России, обратилась в посольство, даже в Кремль отправила обращение. Толку ноль, - пожаловалась отчаявшаяся мать.

Мама Наталья обращалась во всевозможные инстанции, чтобы перевезти ребенка домой, но безрезультатноФото: СОЦСЕТИ

Позже с ней связалась санитарная авиация Москвы. Правда, предупредили, что будет гражданский самолет, поскольку на организацию специального борта понадобится много времени. А после и вовсе отказались сопровождать ее тяжелобольного сына.

- Они ссылаются на то, что ребенок тяжелый. И это после того, как я купила билеты! - пожаловалась тогда Наталья.

На беду, приключившуюся с нижегородцами в Грузии, откликнулась Анна Кузнецова, Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка.

- Ею направлен необходимый пакет документов нижегородца Ираклия Лекиашвили, нуждающегося в срочной операции на сердце, в московские медицинские клиники, - отметили в пресс-службе Аппарата. - Также рассматриваются все возможные варианты доставки ребенка из Грузии в Россию.

Однако 22 августа мальчику стало резко хуже, его перевели в кардиоклинику. Обследование показало опущение диафрагмы и наличие уже двух тромбов! Ребенка тут же увезли на операцию.

- Сегодня врачи смотрят на динамику, и если все будет хорошо, завтра сделают операцию на сердце, - рассказала «Комсомолке» мама Ираклия.

И конечно сейчас речи о транспортировке мальчика уже нет. Помочь ребенку пытаются местные специалисты.

Наталья Миклютина отметила, что Ираклию предстоит та самая операция, за которую просят 13 тысяч долларов. Но сумма эта предварительная.

- Я пока не в силах интересоваться окончательной ценой, - устало добавила женщина.

Тем временем продолжается сбор средств на содержание Ираклия в грузинской больнице. По данным на 14 августа стоимость пребывания в клинике достигла 510 300 рублей. Теперь предстоит оплачивать две операции.

КОНКРЕТНО

Помочь рублем маленькому Ираклию может любой желающий.

Реквизиты: 639002429001104581 с подписью «Для Ираклия» (Екатерина Ивановна Л.). Также перевод можно осуществить по номеру телефона 8-920-040-60-28.

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