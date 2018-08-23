Промсвязьбанк презентовал фотовыставку в рамках нижегородского этапа национальной премии «Бизнес-Успех 2018»

СЕГОДНЯ 11:30 2018-08-23T13:06:05+03:00

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Промсвязьбанк презентовал выставку «Бизнес в объективе», на которой представлены фотографии нижегородских предпринимателей. На вернисаже, прошедшем в рамках регионального этапа национальной премии «Бизнес-Успех 2018», побывали и.о. замглавы региона Игорь Носов, президент «Опоры России» Александр Калинин, и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Альбина Разина, а также начальник управления малого и среднего бизнеса Приволжского филиала ПАО «Промсвязьбанк» Ольга Мазурова.

По словам Ольги Мазуровой, цель выставки - посредством фотографии показать обществу лицо малого и среднего бизнеса.

- К участию были приглашены индивидуальные предприниматели и собственники не только нижегородских компаний, но и представители бизнеса со всей России, построившие собственное дело с нуля, - отметила специалист.

Также в день открытия выставки Промсвязьбанк вручил подарки финалистам конкурса в номинациях «Лучший молодежный проект. Номинация имени Сергея Выходцева» Светлану Андрианову (интернет-радио «MediaKids FM», Нижний Новгород), и «Лучший промышленный проект» победил (компания «СИЛАЧ-ЛИФТ», Нижний Новгород). Победители получили памятные сувениры от банка и сертификат на бесплатное годовое обслуживание.

- Тема поддержки и развития молодых предпринимателей для нашего банка это больше, чем просто спонсорский проект, нас действительно вдохновляет та энергия и энтузиазм, которые свойственны молодости и в полной мере проявляются в наших финалистах, - заявила Мазурова. - Мы считаем очень важным направлением сотрудничество с молодыми предпринимателями, потому что во многом от них зависит, как будет развиваться экономика нашей страны в ближайшем будущем.