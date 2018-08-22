«Сильнейшие должны играть, слабейшие - тренироваться»: Озвучены цели БК «Нижний Новгород» на сезон 2018/2019

СЕГОДНЯ 17:29 2018-08-22T18:00:11+03:00

Состав команды сформирован полностью, а вот капитан пока не назначен [фото]

Изменить размер текста: A A

До первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов, в котором БК «Нижний Новгород» предстоит встретиться с «Порту», остается меньше месяца. А это значит, что самое время рассказать болельщикам, какие цели и задачи преследует руководство нижегородского баскетбольного клуба в новом сезоне.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

По словам и.о. замглавы региона Дмитрия Сватковского, БК «НН» предстоит не только успешно выступить на регулярном чемпионате и выйти в плей-офф, но и суметь побороться за первенство в Кубке России.

- Можно нацелиться на победу, - заявил чиновник на пресс-конференции 22 августа.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Тем более что «Нижний» всегда был амбициозной командой, где упор делается на молодых российских игроков. Сегодня клуб на 70% состоит из россиян, что, как отметил Сватковский, является философией БК «НН».

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- В прошлом году состав менялся практически на 90%. Сейчас у нас есть костяк, и подбор игроков отвечает тем задачам, которые мы ставим, - отметил и.о. замглавы региона. - Сплав молодости и опыта, если можно сказать. Мы надеемся, что сможем пройти сложный момент квалификации Лиги Чемпионов. А дальше все в руках ребят.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вместе с тем главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич добавил, что селекционная работа закончена. Правда, есть один нюанс.

- Если команда будет правильно расти в тренировочном процессе и понимать задания тренерского штаба, то, думаю, она останется в нынешнем составе. В противном случае возможна точечная селекция, - пояснил наставник черно-белых.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Говоря о начавшейся подготовке к отборочным играм, Лукич добавил, что у его подопечных есть все шансы выступить более чем достойно, если обойдется без травм. А вот кто поведет команду в бой, пока неясно.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Решение о назначении капитана не принято. Думаю, до этого еще далеко, - сказал главный тренер. - До первой официальной игры мне надо посмотреть, как будет развиваться тренировочный процесс, кто как вписывается в новый коллектив.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В свою очередь Дмитрий Сватковский заметил, что лидер команды должен родиться в дискуссии.

- Капитаном станет тот, кто лидер не только на площадке, но и вне ее. Такого человека видно сразу, - уточнил чиновник.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Не раз в ходе пресс-конференции спикеры произнесли слово «философия», имея в виду принципы, которыми должны руководствоваться игроки (особенно новобранцы) выступая за клуб «Нижний Новгород».

- Сильнейшие должны играть, слабейшие - тренироваться и доказывать своим трудом возможность участия в том или ином матче, - заявил Сватковский. - Не надо забывать, что мы являемся профессиональным спортивным клубом. Это не благотворительность. Если игрок хочет расти, то должен слушать задачу и уметь себя перебарывать. Дисциплина и порядок бьет любой класс.

Пресс-конференция БК "Нижний Новгород" перед сезоном 2018/2019Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В конце встречи новичкам команды (Павел Антипов, Александр Гудумак, Антон Астапкович, Аарон Бруссард, Родерик Одом, Кристофер Черапович, Кендрик Перри) вручили игровую форму БК «Нижний Новгород».