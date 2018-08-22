СЕГОДНЯ 11:05 2018-08-22T11:14:08+03:00

Водитель мопеда не справился с управлением и погиб в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

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Аварии с мопедами чаще всего происходят с подростами, но порой страдают и пенсионеры. 65-летний мужчина не справился с управлением и перевернулся, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Водитель мопеда не справился с управлением и погиб в Нижегородской области. Фото: ГИБДД по Нижегородской области

ДТП произошло утром 21 августа в 9.00 на автодороге Сокольское – Лесной в Сокольском районе. Пенсионер ехал на мопеде «Альфа». За руль он сел, не имея права управления мопедом, а также не надел мотошлем. На дороге мужчина не справился с управлением, после чего мопед перевернулся на проезжей части.

В результате аварии водитель мопеда погиб на месте.

21 августа в Нижегородской области зафиксировано 18 ДТП, в которых четыре человека погибли и 23 участника дорожного движения получили травмы.

В Нижнем Новгороде было зарегистрировано шесть ДТП, в которых один человек погиб и шесть получили травмы.