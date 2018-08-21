2018-08-21T17:54:16+03:00
Тема дня - Нижний Новгород

Силами неравнодушных: «Том Сойер Фест» открылся в Нижнем Новгороде

Для восстановления дома Скворцовой на улице Короленко приглашаются все желающие
Алексей КАЗАКОВЦЕВ
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Для восстановления дома Скворцовой на улице Короленко приглашаются все желающие. Фото: Страница «Том Сойер Фест Нижний Новгород - ТСФ-НН» https://vk.com/event169408623Для восстановления дома Скворцовой на улице Короленко приглашаются все желающие. Фото: Страница «Том Сойер Фест Нижний Новгород - ТСФ-НН» https://vk.com/event169408623
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Залог развития городской среды – во взаимодействии различных сообществ, бизнеса и власти. Зачем ждать, когда кто-то все настроит, устроит и обустроит, если можно сделать совсем небольшое усилие и приложить руку к общему доброму делу?

Именно так три года назад решила поступить группа неравнодушных людей в Самаре. Там ребята запустили проект под названием «Том Сойер Фест», и своими силами стали восстанавливать старинные деревянные дома с вековой историей. Проект оказался в хорошем смысле вирусным, идею подхватили люди в других городах (за три года он прошел в 26 городах), и вот фестиваль восстановления исторической среды – в Нижнем Новгороде. Вчера он официально стартовал, и подробнее об этом мы поговорим с членом Общественной палаты Нижнего Новгорода Михаилом Ивановым на Радио «Комсомольская правда» 92,8 FM.

Радио «Комсомольская Правда» в Нижнем Новгороде на #92и8FM - Спасибо, что вы с нами!

Силами неравнодушных: «Том Сойер Фест» открылся в Нижнем Новгороде

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